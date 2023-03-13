憲政、三權分立是文明標誌

金山人語

歷史證明，憲政和三權分立是文明社會標誌，並被絕大多數國家接受。最近中共 中央辦公廳、中國國務院 辦公廳卻發表奇文，宣稱「要堅決反對和抵制西方『憲政』、『三權分立』、『司法獨立』等錯誤觀點」。中共在意識形態上與世界主流價值對抗到底，徹底關死通往文明社會的大門。

中共反對三權分立，並不新鮮，是由極權專制政權本質所決定的。在這樣的體制下，權力必然只能高度集中於少數「領袖」手上。任何形式的權力分散，即使只是統治集團內部某種程度上權力重新分配，都一概會被視為大逆不道，必須堅決打壓。任何企圖重新分配權力者，無論是個人還是組織，都必須被消滅。無論是晚清朝廷還是當代中共，莫不如此。

中共反對司法獨立，更容易理解。因為一提到司法獨立，必然要面對「黨大還是法大」這個繞不開的問題。中共絕不能容忍黨接受獨立的司法監督。在他們看來，黨就是法，法就是黨。

這次中共公然喊出反對憲政口號，開歷史倒車決心已定。他們可能自己也意識到嘴臉太難看，於是在憲政的前面加了個「西方」的限定辭，以為就此占據道德制高點。因為在當前中國的政治語境下，任何冠以「西方」的東西都是負面的。

但是他們應該知道，憲政就是以憲法治國，憲法最大。憲政精神就是政府全部權力都來自憲法賦予，並受憲法制約，從來沒有甚麼東方西方之分。

中共一方面標榜「以憲治國」，另一方面卻公開反對憲政，無疑自相矛盾精神分裂。如果連憲政都要反對，那還要憲法幹甚麼？習近平手按憲法宣誓就職國家主席，豈不就是最大的諷刺？

當然，中國憲法的意義本來就存疑。文革時期，紅衛兵批鬥劉少奇。劉少奇拿出中國憲法試圖護身，但是一點用處都沒有。他還是照樣被打倒，死無葬身之地，儘管他是憲法承認的中國國家主席。

近代以來，中國憲政之路非常坎坷。1923年孫中山在「中國革命史」中首次提出「軍政、訓政、憲政」三階段路線圖，為中國走向民主共和憲政指明方向。1943年蔣介石提出抗戰勝利後一年內確立憲法、實現憲政。1947年國民政府公布憲法並正式生效。自此中國歷史上第一次至少在形式上實現憲政。

遺憾的是僅過兩年，1949年中國建政後，大陸的憲政之路被中斷，進入中共一黨專政。海峽另一邊的台灣也陷入威權統治白色恐怖。直到1980年蔣經國 政治改革，確立孫中山建立的五權分立架構，憲政體制才真正在台灣落地生根。華人社會實現民主憲政，是台灣對中華民族的貢獻。

中共既然以孫中山繼承者自居，就應該無條件支持憲政，在中國實現國父的理想。否則，豈不是連他們眼中的「獨夫民賊」蔣家王朝都不如？