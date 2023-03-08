金山人語

洪吉斯多（Richard Hongisto）曾是舊金山 名人，最後一個公職是舊金山警察 局長。最近屋崙 前警察局長阿姆斯壯被市長盛桃解職，一時沸沸揚揚，令人想當年的警察局長洪吉斯多。兩位局長的境遇有相似之處。

第一個相似之處：都與市長有較好的關係。盛桃市長說：「我和警察局長阿姆斯壯的關係確實很好。」佐敦（Frank Jordan）1992年1月就任舊金山市長，4月1日任命洪吉斯多擔任警察局長。佐敦過去擔任的最高職務就是警察局長，任市長後工作千頭萬緒，壓力頗大。如何解壓：深夜離開辦公室，把洪吉斯多叫來。市長搭乘局長的座駕，一路遊車河，一路和局長談工作中的煩惱。

第二個相似之處：都被老闆炒了魷魚。屋崙鐘姓警官（Michael Chung）2021年在舊金山涉嫌撞車逃逸，事故造成約1萬5000元損失。2022年在屋崙警局總部大樓電梯內開槍，事後將相關物證丟入海灣。據屋崙市政府聘請的律師事務所獨立調查，阿姆斯壯處理這兩件事不當（詳情此處不談），是被炒的主要原因。

洪吉斯多任局長後不久，舊金山同性戀報紙「海灣時報」首頁刊出諷刺洪吉斯多的卡通畫。三名舊金山警察從街頭的報箱拿走了約2000份「海灣時報」，後在米慎分局發現這些報紙。事情披露後輿論大嘩，洪吉斯多堅稱沒有指示下屬做此事，但佐頓立刻把他解職。洪吉斯多只做了六個星期局長。

兩位局長被炒後不同的是：阿姆斯壯大聲抗爭：把他解職不公。請了律師要討回公道；洪吉斯多毫無怨言， 揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩，做房地產去了。

洪吉斯多比較看得開，可能與他人生經歷有關。任舊金山警察局長之前，他依序擔任過舊金山縣警長，引發全美關注的舊金山國際旅店迫遷行動，就由這位縣警長率縣警執行；克里夫蘭警分局長及總局代局長，還擔任過十年的舊金山市議員。大風大浪見多了，覺得人生一切都是浮雲。

又想起同為「唐宋大八家」的韓愈和蘇東坡，兩人都有數次被貶的經歷。韓愈因寫「諫迎佛骨表」差點被唐憲宗斬首，終被貶為潮州刺吏。被貶後忿忿不平，「欲為聖明除弊事，肯將衰朽惜殘年。」念念不忘為自己辯護。

蘇東坡因烏台詩案，也差一點被宋神宗砍頭，貶到湖北黃州後，自云「放浪山水間，與漁樵雜處」，瀟灑得很。

此文並非批評阿姆斯壯為自已辯護之舉。只是想說：人生不如意事，十之八九。遇到不如意之事，有人灑脫，有人耿耿於懷，如此而已。