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為何大法官說學貸減免不公平

金山人語

關於學貸減免的爭議，似已完全被標籤化，變成政爭話題。

支持減免的都是民主黨，反對的都是共和黨，如對計畫提告的六個州，州檢察長都是共和黨。最高法院日前聽證，表達支持的是自由派大法官，而提出質疑的，則全是保守派。

但使用納稅人金錢減免學貸這樣的大事，直接或間接地影響到每個人的權益，不管有沒有無資格申請減免，也不管有沒有機會上大學。

因此，學貸減免討論，不是或首先不是政治議題，不應完全從政黨立場去審視，用標籤一言以蔽之。學貸減免，與你我都有關。

即如此，減免政策推出前，政府就應該首先向民眾做出說明，傾聽民意：減免依據是什麼，標準怎麼設定，更重要的，民眾是否贊同。

而根據「創造就業者網路基金會」庭上陳詞，聯邦政府去年8月推出計畫前，從未做過任何了解和徵詢民意的工作。

學貸減免之爭，主要涉及兩個層面。一是嚴格程序意義上的「正當性」問題，即聯邦頒布減免計畫是否僭越了本屬於國會的權力。對此，政府代表律師與大法官在庭上你來我往，非專業人士或許不明所以；但爭議所涉及的另一層面，即減免學貸的「公平性」問題，每個人的心中都有一桿秤。

一個很少被提及的問題是：拖欠學貸未還，不等於說就沒有能力還。有人因財務困難未還，如支持減免的自由派大法官所言，在疫情衝擊下失去工作等；但也有人拖欠學貸，純因個人或家庭規畫所致，即壓根兒未將還貸列入優先安排，而是首先安排旅遊、娛樂或其他事務等。

按拜登計畫，凡年入12萬5000元以下的個人，或夫妻合併年入25萬元以下者，不管實際財務狀況如何，均可申請。據統計，全美約4000萬人符合資格，每人可減免最低1萬元到最高2萬元。而學貸拖欠平均也就約每人2萬元。這意味著，一旦減免，大部分人將立刻解除還貸壓力，儘管實際上很多人是有償還能力的。華人有錢先還債，但許多美國人的理財觀念以享受優先。

如此，對那些靠辛苦打工或父母支持而未借學貸、或畢業後優先還清學貸者，的確有失公平。而最被虧欠的，是沒有機會上大學的人。

大法官聽證時假設了一個對比：一人貸款上大學，另一人高中畢業後借錢開一家剪草坪公司。擁有大學學位者，平均年收入比沒有學位者多2.7萬元，但政府告訴他，你的學貸全免了。而對經營剪草坪的人，卻沒有人告訴他可以不還錢。對前者，或只是錦上增添花，但後者，才更需要雪中送炭。

比喻是虛擬的，道理卻很是實在。有人批評，學貸減免是在幫助富人，並非完全沒有道理。

學貸 大法官 共和黨

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