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特斯拉全球中心

金山人語

馬斯克作為21世紀最重要的創業家，他的企業決策都可能包含重要意義。本月22日，他和加州州長紐森一起宣布，特斯拉新設的「全球工程總部」，選在加州的矽谷(巴洛阿圖的前惠普大樓)。 

首先，新聞都注意到，這一選擇顯示加州擊敗德州。特斯拉2003創於矽谷，2021將公司總部遷到德州奧斯丁，搬家原因，表面上是馬斯克不滿灣區政府在2020爆發疫情時對特斯拉車廠的生產限制，但背後原因是矽谷的經營成本高、工資高、稅高、租金高，加上塞車嚴重；相比之下，德州沒有州個人所得稅，加州要13%；奧斯丁的房租和房價遠低於矽谷。特斯拉將公司總部搬到奧斯丁，顯示德州在經營成本上打敗加州，但現在將全球工程總部選在矽谷，則反過來證明，矽谷在工程技術上打敗奧斯丁。 

將「全球」的技術中心設在矽谷，更重要的意義是，矽谷打敗了全球其他地方，包括中國的上海。特斯拉現有四大車廠，分別位於灣區佛利蒙、德州奧斯丁、中國上海、以及德國柏林。為什麼不選在已成為全球最大電動車市場的中國？也不選在公司總部所在的奧斯丁？另外，特斯拉計畫在2030前將車廠總數增至12座，現在決定將全球技術中心設在矽谷，顯示矽谷擊敗其他特斯拉車廠所在地的地方。 

新的全球中心主要工作是技術研發。過去半世紀，矽谷一直是美國和全球的科技中心，因此有著深厚的科技研發和創新的傳統，這是馬斯克最終選擇矽谷的基本原因，也是全球其他汽車公司和科技公司紛紛在矽谷設立研發中心的原因。 

技術研發的背後是人才，這才是馬斯克最終選擇矽谷的最重要因素。在矽谷文化之中，創投資金和創投家的獨特眼光都是重要因素，但科技人才集中，才是矽谷勝過全球各地的「新矽谷」(例如奧斯丁的「矽山」）的真正原因，將全球技術中心設在矽谷，因為在這裡才能爭奪到人才。長久以來，全球有志於創新和改變世界的年輕科技人都投奔矽谷，這已成為科技行業的傳統，查克柏格從波士頓和紐約投奔矽谷，布林是俄國移民，佩吉從密西根來，庫克來自阿拉巴馬，只有喬布斯出生於矽谷。 

所以，在美中科技競爭之中，在21世紀的全球科技競爭之中，美國有必要維持移民開放政策，接受從世界各地投奔而來的科技人才，這是矽谷和美國科技保持領先的根本。中國政府全力控制科技公司，對它們進行各種審查，限制了創新，所以AI的研發雷聲大雨點小，做不出ChatGPT。

矽谷 特斯拉 奧斯丁

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