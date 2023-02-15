中共曾禁止星雲法師赴大陸

金山人語

星雲法師 2月5日在台灣圓寂，台灣同意星雲在大陸和香港的親友以及寺友、信眾等約120人赴台，出席13 日舉辦的「星雲大師圓寂讚頌典禮」，但拒絕了具官方身分的前中國宗教事務局長葉小文赴台申請，大陸方面對此批評「罔顧人道」。 回首往事，多年前大陸也曾禁止星雲回大陸。

大陸對星雲的禁令，起因是前新華社香港分社社長許家屯。89年「六四」之後，因許家屯曾支持被罷黜的前中共 中央總書記趙紫陽，中共要「調查」他。許家屯於1990年4月30日出走，5月1日抵達舊金山。許家屯的老友、中國新聞界前輩陸鏗在舊金山機場接機，隨後不久把許家屯送到洛杉磯，住進星雲法師創立的佛光山西來寺。

許家屯飛美之前幾日，星雲法師在澳洲。陸鏗和星雲打電話，說明許家屯將來美，可否暫住西來寺，星雲欣然應允，並兼程趕回美國。

此前星雲和許家屯見過一次。1989年3月，應中國佛教協會會長趙樸初之邀，星雲率弘法探親團赴大陸並回江蘇老家探望母親。這是他1949年遷居台灣之後首次大陸行。彼時兩岸之間尚無三通，星雲返台經香港時，許家屯曾宴請星雲一行。

許家屯後來回憶說，中共把星雲視作重要統戰對象，時任國家主席楊尚昆特別交待時任國台辦主任楊思德給他打電話，囑咐隆重接待。

陸鏗後來告訴筆者：我以為許家屯沒有錢，所以介紹他住到西來寺，後來才知道其實許家屯很有錢。

許家屯在西來寺期間與中共一直有聯絡。楊尚昆1990年5月中旬訪問墨西哥時曾和許通電話。中國駐美大使朱啟禎5月18日到西來寺和許見面，目的都是勸許回去。許家屯5月20日在西來寺舉行記者會，宣布：不背叛國家；不背叛共產主義；不和民運人士來往；不見記者（應是不接受記者專訪）等四不。

記者會結束後，有記者問星雲，如何評論李鵬。星雲婉言拒答，不料陸鏗搶過話筒，把李鵬批評一通。 因為「李鵬」，星雲和陸鏗都上了北京 的「黑名單」。

1991年，星雲母親劉玉英80大壽，星雲計畫回故郷為母做壽，北京不准。

直到1994年，由趙樸初作保，時任中國全國政協主席李瑞環特批，允許星雲回大陸探親，不得參與其他活動。

陸鏗多次申請回大陸都被拒。1990年之後17年即2007年，已罹患阿茲海默症的陸鏗終獲准回雲南老家省親。

今台灣拒絕大陸官員赴台弔唁星雲，大陸說是「罔顧人道」。北京曾禁止星雲回大陸為母做壽，顧人道否？