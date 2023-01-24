金山人語

習近平 在春節團拜和元旦賀詞中，繼續為他的防疫政策辯護，仍說「人民至上」和「生命至上」的話，但事實是，新年之前，全中國已有9億人染疫(中國專家所說的)；新年期間，全中國每天平均3.6萬人因染疫而死亡(英國研究組織所說)；感染潮正從城市轉到農村，農村將爆發大規模感染(中國專家的預測)。總之，老百姓今年過年難，家家戶戶的老人，都陷入死亡陰影之中。相對於人民的困境，「人民至上」和「生命至上」簡直是大諷刺。

清零政策明明一敗塗地，領導人卻不肯承認，還在為自己辯護；為自己的失敗辯護，目的是維護自己的權威，要繼續把個人崇拜搞下去。習成功奪取第三個任期，還將「七常委」變成清一色的習家班，因此大權在握，準備一人治國；因此他只能靠權力，才能把個人崇拜搞下去。但得不到人民支持的個人崇拜，能搞多久？

一，去年4、5月上海封城 ，全城2500萬人遭嚴厲封控，被剝奪行動自由，造成斷糧斷藥，人民一度被迫吃草，還有人忍不住跳樓。經此封城一役，習已失去人民的信任，權威已徹底崩潰。

二，去年11月，封控進入瘋狂階段，全國80多座城市遭嚴厲封控，受影響人口達4.12億，占全國人口的三分一，擾民程度在中國史上從未見過。因為封控太過嚴苛，人民忍無可忍，終於爆發抗議，在11月26日和27日爆發白紙運動，抗議者大叫「習近平下台」，習的個人崇拜被打倒在地上。

三，中國經濟在習堅持清零下嚴重受挫，去年第二季的GDP只有0.4%增長，全年則只有3%增長。他上台前的十年(2001至2010)，每年平均增長約10%，現在則被習折騰至只剩3%。習上台前，不少研究預測。中國的GDP可於2028年或2030年超美，但習十年統治，經濟節節下挫，現在不少研究預測，中國的經濟發展高峰已過，將無法超越美國。一直被誇耀的2008年北京奧運繁華景象已一去不復返。

四，習還要將個人崇拜搞下去，但十年統治證明他根本沒有什麼可崇拜的。他2003年已說要實現「中國夢」，2017年19大又說要將中國建成「現代化強國」，但隨著經濟節節下滑，夢想愈來愈漸行漸遠了。習2012年上台後，開始推行南海造島和一帶一路 兩大擴張政策，但南海擴張造成與10個周邊國無法化解的矛盾與衝突，一帶一路的投資造成巨大浪費，得不到經濟回報，更變成當地政府的財政陷阱。中國夢、南海擴張和一帶一路，開始時被宣傳為英明政策，但現在卻愈來愈變成中國的包袱。