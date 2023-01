金山人語

同學的姑姑年邁,從美國搬回台灣要度過生命最後幾年。在美國住了半個多世紀,越過太平洋重新安頓大費周章,但仍樂意為之,因為「老了就是想每天能夠喝一碗熱粥」。

這位從矽谷 和台灣兩邊跑的同學也說起外婆過世前,從能吃到只能吃軟食輕食,終至只能喝點流質。家人特別買來活螃蟹,辛苦挑出蟹肉再煮爛並打成汁給老人吃。老人家一嘗就知道鮮,很喜歡,有了些胃口。後輩也高興,因為了解人生到最後,外婆就剩這一點點飲食上的安慰了。

如此來看,最近美國因著Costco連鎖開賣台灣外銷來的佛跳牆,在矽谷鄉親之間掀起熱論,也就可以想像。討論之烈,甚至有群組成員反映說,近來的關鍵詞只剩兩個:蛋價和佛跳牆。

講求罈深料多湯美的佛跳牆在台灣從數百元到上萬台幣元(約300多美元)都有,美國量販店價錢壓到66.99美元(以下同),本身就有吸引力,期間更有降價到約50元、40元,最低時有的州賣到29.99元。這種性價比收服了很多消費者。

相傳源自中國福州的佛跳牆,這一、二十年來在台灣因著商家經營和宣傳手法而發揚光大,平常日子大家已吃慣好料,過年總要來點特別的。工商社會「沒有最豪華、只有更豪華」風氣下,數不清的花樣可變化。如今過海來美國,佛跳牆基本咖—豬蹄膀、雞鴨雖因著肉類不准進口而缺席,卻仍可以標榜在華人 圈認為恆久珍貴的鮑魚、烏參、干貝,維持住了佛跳牆這道年菜的派頭。

再說,美國華人能有幾家備有肚大口窄的罈?誰又講究吃佛跳牆要從上到下分三、四層來吃,一路吃到墊底的豬腳和雞鴨?如果到廣東餐館點個盆菜來吃,動輒要你288元乃至388元,到大賣場買份外銷來的佛跳牆,自己加上美國平價的豬和雞,人多時多加點白菜、芋頭,熱熱端上桌,這佛跳牆也就夠豐盛了。

可貴的是,它可以是你和美國生長的孩子吃年夜飯的新話題。佛跳牆有人粗糙譯為:Buddha Jumps Over The Wall。稍微講究點可譯為Buddha's Temptation。有人譯為God use VPN,用上了網路名詞「翻牆」,可說神翻譯。

不論小時候到底有沒有吃過佛跳牆,總可以跟子女孫輩說,這就是爸媽、祖父母小時候過年才吃的好料,其中各種食材都可以細細解說,讓下一代了解,父母老了都會想念小時候的味道。人生是一個圓,終點和起點是相連接的,老來必須住美國養老院 ,每餐吃沙拉和果凍,味蕾真是受苦,能有白粥配肉鬆該有多好。