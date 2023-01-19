金山人語

同學的姑姑年邁，從美國搬回台灣要度過生命最後幾年。在美國住了半個多世紀，越過太平洋重新安頓大費周章，但仍樂意為之，因為「老了就是想每天能夠喝一碗熱粥」。

這位從矽谷 和台灣兩邊跑的同學也說起外婆過世前，從能吃到只能吃軟食輕食，終至只能喝點流質。家人特別買來活螃蟹，辛苦挑出蟹肉再煮爛並打成汁給老人吃。老人家一嘗就知道鮮，很喜歡，有了些胃口。後輩也高興，因為了解人生到最後，外婆就剩這一點點飲食上的安慰了。

如此來看，最近美國因著Costco連鎖開賣台灣外銷來的佛跳牆，在矽谷鄉親之間掀起熱論，也就可以想像。討論之烈，甚至有群組成員反映說，近來的關鍵詞只剩兩個：蛋價和佛跳牆。

講求罈深料多湯美的佛跳牆在台灣從數百元到上萬台幣元（約300多美元）都有，美國量販店價錢壓到66.99美元(以下同)，本身就有吸引力，期間更有降價到約50元、40元，最低時有的州賣到29.99元。這種性價比收服了很多消費者。

相傳源自中國福州的佛跳牆，這一、二十年來在台灣因著商家經營和宣傳手法而發揚光大，平常日子大家已吃慣好料，過年總要來點特別的。工商社會「沒有最豪華、只有更豪華」風氣下，數不清的花樣可變化。如今過海來美國，佛跳牆基本咖—豬蹄膀、雞鴨雖因著肉類不准進口而缺席，卻仍可以標榜在華人 圈認為恆久珍貴的鮑魚、烏參、干貝，維持住了佛跳牆這道年菜的派頭。

再說，美國華人能有幾家備有肚大口窄的罈？誰又講究吃佛跳牆要從上到下分三、四層來吃，一路吃到墊底的豬腳和雞鴨？如果到廣東餐館點個盆菜來吃，動輒要你288元乃至388元，到大賣場買份外銷來的佛跳牆，自己加上美國平價的豬和雞，人多時多加點白菜、芋頭，熱熱端上桌，這佛跳牆也就夠豐盛了。

可貴的是，它可以是你和美國生長的孩子吃年夜飯的新話題。佛跳牆有人粗糙譯為：Buddha Jumps Over The Wall。稍微講究點可譯為Buddha's Temptation。有人譯為God use VPN，用上了網路名詞「翻牆」，可說神翻譯。

不論小時候到底有沒有吃過佛跳牆，總可以跟子女孫輩說，這就是爸媽、祖父母小時候過年才吃的好料，其中各種食材都可以細細解說，讓下一代了解，父母老了都會想念小時候的味道。人生是一個圓，終點和起點是相連接的，老來必須住美國養老院 ，每餐吃沙拉和果凍，味蕾真是受苦，能有白粥配肉鬆該有多好。