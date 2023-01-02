金山人語

美籍華人余茂春 最近成為新聞熱點，因中國外交部宣布對他制裁。御用文人表示，這項制裁代表余茂春正式成為「被官方定論的漢奸」。媒體紛紛跟進，潮水般發文猛批余茂春。但是很遺憾都停留在謾罵人身攻擊，沒有一篇能說清楚為甚麼余茂春是「漢奸」、他究竟做了哪些大逆不道的事，才成為中共 官方欽定認證的「漢奸」？

根據「辭海」，漢奸「泛指中華民族中投靠外國侵略者、甘心受驅使、出賣祖國利益的人」。不過這是近現代才有的定義。「漢奸」一詞，據說最早出現於清朝晚期，當時專指敢於反抗清朝統治的漢族人。例如在滿清統治者看來，孫中山就是那時的「漢奸」。老舍的「茶館」裡著名台詞「旗人當漢奸罪加一等」，也是這個用法。

現代意義上的漢奸一詞大約出現在抗日戰爭時期。那時出現中國近代史上最大的漢奸，即汪精衛集團。國共兩黨都認定汪精衛集團為漢奸，因為後者在戰爭時期投靠日本侵略者，為敵國效力，出賣中國利益，確實符合漢奸的定義。而且汪精衛、陳公博都是雙重漢奸，因為他們早年都投身反清革命，那個時候已經當過一次「漢奸」。

但是余茂春則不然。現在是和平時期，針對中國的「外國侵略者」並不存在。而且余茂春是美國公民。御用文人振振有詞：「美國人當漢奸罪加一等」。但是我們都知道，歸化公民在入籍時都要宣誓效忠美國，放棄對任何別國的效忠。余茂春為美國效力，理所當然。

要成為漢奸，先決條件必須要依附投靠某個敵國。中國官方因為一個美籍華人為美國效力，就將他打成「漢奸」，無異將過去曾幫助中國反侵略，現在也沒有侵略中國的美國視為敵國。這對於你我這樣的美國華人來說，絕對不是好消息。

中共為何如此忌憚余茂春，以至於動用國家機器來對付他？晚清戊戌變法時，清廷發布譚嗣同等人「罪狀」中有這樣一句：「亂黨私立保國會，言保中國不保大清，其悖逆情形，實勘發指」。在清廷看來，譚嗣同等「亂黨」竟然要把中國與大清分割，認為大清不代表中國，實屬罪大惡極，必欲殺之而後快。

余茂春說過，中共不等於中國，要把中國人民和中共區隔開。政黨不等於國家，對於民主社會來說是基本常識，但卻犯了中共大忌。他們看來，余氏言論即宣揚「保中國不保中共」，同樣屬於「其悖逆情形，實勘發指」，必須徹底打倒。中共和大清一樣，都覺得自己就是中國。誰反對就是大逆不道。所以譚嗣同必須死，余茂春必須「漢奸」。

至於中國制裁余茂春的具體措施，完全東施效顰，對余茂春幾乎沒有任何實質性損害，更像是一種領導人個人情緒的發洩，實在有失大國風範。