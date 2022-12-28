余茂春「偷師」毛澤東

金山人語

前幾天，余茂春 又火了一把。這位祖籍安徽、重慶長大、中國南開大學畢業，曾任前美國國務卿蓬佩奧中國政策首席顧問的中國留美學生，前幾天被中國政府宣布對他進行制裁。中國「環球時報」為此發表社評：「這次制裁將余茂春釘在歷史恥辱柱上」。

余茂春的主要理論之一是：區割中國共產黨 和中國人民；中國共產黨和中國人民不是一個概念；中共 不等於中國。

中共對余茂春的這個理論十分惱火，曾多次公開抨擊。中共總書記習近平今年9月說：「任何人、任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應。」

把人民和政府區分開來，分別對待，始作俑者並非余茂春，而是別有他人。此君並非別人，就是已故中共黨魁毛澤東。

1946年8月6日，毛澤東在延安對美國記者安娜．路易斯．斯特朗說：「美國反動派要掀動戰爭，首先必須進攻美國人民。他們已經在進攻美國人民了。他們從政治上、經濟上壓迫美國的工人和民主分子，準備在美國實行法西斯主義。美國人民應當起來抵抗美國反動派的進攻。我相信他們會是這樣做的。」

這段文字見北京人民出版社1991年出版的「毛澤東選集」第四卷，第1193頁。

1949年8月18日，毛澤東發表文章「別了，司徒雷登」，指責美國政府要在第二次世界大戰後執行「世界侵略政策」，接著又說，「可是，一則美國的和全世界的人民都不要戰爭……」（同上書，第1492頁）。再次把美國人民放在反對美國政府的一邊。

毛澤東的這個「區割」論數十年一以貫之。1970年5月20日，距離美國總統尼克森歷史性的訪華不到九個月，毛澤東在天安門廣場舉行有50萬軍民出席的大會，副統帥林彪在會上宣讀了毛的著名的「520」聲明。

在名為「全世界人民團結起來，打敗美國侵略者及其一切走狗」的聲明中，毛澤東說：「美帝國主義屠殺外國人，也屠殺本國的白人和黑人。尼克森的法西斯暴行，點燃了美國革命群眾運動的熊熊烈火。中國人民堅決支持美國人民的革命鬥爭。我相信，英勇戰鬥的美國人民終將得到勝利，而美國的法西斯統治必將失敗。」

這次，毛澤東公開呼籲美國人民推翻美國政府，並相信美國人民將會獲勝。

還有其它毛澤東把美國人民和美國政府區割的言論，此處不列。

把人民和政府作區割的「版權」或「專利」，應該屬於毛澤東。余茂春至多不過是個「偷師」者。