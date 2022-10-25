金山人語

習近平20大報告說，中共 已全面控制香港 ，讓香港由亂而治；言下之意是，香港在他治下，推行國安法，大捕反送中示威者，不再有什麼示威遊行，因此已由亂而治。但事實剛好與他所言相反，他23日成功連任，香港股市24日立即大跌，不給他半點面子，有如打臉。

香港恆生指數24日大跌6.36%(跌1030點)，跌幅是2009年金融危機以來最大。恆指在2020年疫情爆發前高達3萬點，24日跌至接近1萬5000點，只及3萬點的一半；恆指今年以來已跌了超過30%，24日騰迅、阿里巴巴、京東等一度下跌超過10%，慘不忍睹。

為什麼港股會大跌？原因眾多，包括了美國升息、通膨高居不下，香港房價大跌，旅遊業冰封、以及消費蕭條 等。但最大的原因應是：習連任。如果他連任失敗，香港還可能有翻身機會，但是他成功連任，而且還可能不只做五年、十年。

習連任，為什麼香港會「沒運行」？短期而言，習已明言，把香港弄到經濟蕭條的清零政策，暫時不會改變；只要這項政策不變，香港的旅遊業和消費就必然繼續蕭條，沒有翻身的可能。

中長期而言，亦即更重要的是，習不只是連任，政治局七常委全是習家軍，表示他的權力更進一步，超過過去十年，大陸將不再是一黨專政，而是一人專政。從習的野心和意識形態看，一人專政可能作出破壞性更強更大的政策。

習相信的其中一項重要意識形態是：認為政治比經濟重要，所以他反對鄧小平讓部分人先富起來的政策，因為部分人富起來，就會成為中產階級，中產階級人口增加，就會要求改革，這對於維護中共政權不利。

習相信的另一項意識形態是：不同時期總會出現與中共衝突的矛盾，凡是矛盾都必須成為鬥爭對象，擊敗矛盾，取得勝利，共產黨的事業就會推前一步。

香港和台灣是民主自由基地，民主自由訊息對共產政權不利，所以必須成為鬥爭對象。大陸的互聯網科技公司以及富可敵國的科技公司老闆，已威脅到中共的控制，因此成為鬥爭對象。

習的20大報告說，不放棄武統台灣，還警告外國勢力不得插手。若習近平在未來十年攻台，他會不會利用香港作為攻台基地？他利用香港作為運兵基地，不能說沒有可能；若利用香港作為戰爭期間的通訊和運輸基地，就更有可能。如果香港成為攻台基地，勢必捲入戰爭，成為中美的戰場；則香港的運氣也就走到盡頭。