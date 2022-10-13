金山人語

主流的一個鄰里交流群組最近一篇貼文引起諸多討論。貼文者有ADU( accessory dwelling unit ，亦即在主要建築之外再蓋的較小獨立單位，類似姻親柏文）想出租，位於矽谷 高級區薩拉度加，一臥房，有自己的廚房、衛浴、起居和用餐空間，附洗衣烘衣機，出入不必和房東打交道，月租2350元。

如果是一般公寓，不會有這樣多討論，但這是一間目前加州 最夯的ADU，且是可以拿來生財的ADU，有興趣的就多了，不僅想租，也不乏正想蓋ADU的人。

紐約時報的招牌播客The Daily前兩天恰好就以加州去年秋天通過法案，給ADU的建造開了大門為題，回顧二次大戰後掀起建獨棟屋的風潮，演化到今天加州因應住房危機，修法讓70年的潮流轉向，允許在自家地皮再造一戶或更多較迷你的獨立屋。加州一年拼命蓋也只能增加10萬新屋。放寬ADU限制，就像螞蟻雄兵開到，估計可為加州增多250萬新屋。

節目以聖地牙哥某地址的獨棟屋70年來的演變為例說故事：1976年買新屋時花當時的5萬1000元，到2019年原屋主這位老爸爸過世，女兒把房子賣得70萬，搬離加州。但ADU讓同一塊地可以改成數個較小單位，開發商賣掉三戶即已200萬元入袋。

有些諷刺的是，獨棟屋（Single Family Home ）原本是個美國夢。美國人出外打二戰，又在日本丟了兩顆原子彈，戰後想休養生息，徹底擺脫大蕭條的陰影，很多中產白人向郊區發展，實現擁有美麗家園的夢想：四面牆不必和別的人家相連、前有車庫後有草地後院。這才像個家。

大家湧向加州，加州人口從1940年代的700萬，劇增到1960年代的1600萬人，為蓋房子，一天可以砍掉千棵紅木，終於讓部分人憂心發展過快，必須立法保護加州的天然資源，蓋房子浪潮總算退了。

但歷史鐘擺已經又搖回來，這些年加州人開口必談兩大麻煩--Housing和Homelessness，都和房子有關。獨棟屋再也不是一般人能享有的美國夢，於是有人想用原有的地皮造新房。2018年到2020年申請ADU執照的即有3萬4000件，有2萬3000戶完成。

矽谷一位華人十多年前買下土地1萬多平方呎但房子舊也小的產業，當時未想到自己會在疫情 這兩年就在院子裡蓋起ADU。成本並不低，地皮雖不必錢，房子造價一呎大概要450元，從藍圖到建造、等市府來審查，到能搬進新房大約要一年八個月，且因疫情積件太多，申請PG&E來處理電力就必須30周的等待。但30-40萬元的投資可蓋800呎小屋給兒子，讓他不必因買不起矽谷房子而被迫遷往別州。

他說，獨立屋式的花園洋房他也住過了，如今ADU是他的「新美國夢」，看著房子一步步完工，覺得滿足。