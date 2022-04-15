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亞裔史納入課本 刻不容緩

金山人語

夏威夷華埠，一位79歲長者獨自行走在街上，被人從後面點燃衣服。長者背頸部嚴重燒傷，攻擊者逃逸。

加拿大運動品牌lululemon總監，設計一款「蝙蝠炒飯」T恤，諷喻最早出現在中國的新冠疫情，圖案還搭配中餐外賣盒。T恤公布後，招來一片譴責。公司急忙撇清關係，設計者道歉走人。

美國對亞裔歧視，因兩年前爆發的新冠疫情而加重。面對突如其來的病毒，人們不知所措，一些人便將恐懼和不滿發洩到中國和在美的中國人頭上，亞裔社區連帶遭池魚之殃。

事實上，疫情前，美國社會的種族關係便已趨緊張。川普競選總統，以挑撥種族關係提拉選情，爭取經濟落後地區底層白人選票。當白人至上主義死灰復燃、種族關係緊繃時，弱勢亞裔也成了受害者，盡管一些華人至今仍對川普懷念不已。

亞裔遭遇歧視，成為種族衝突重災區，原因多方面。但從根本上說，是因亞裔總被當成「外來者」。不論是街頭隨意襲擊的混混，還是因疫情牵怒亞裔的總監，在他們眼中，亞裔本不屬於這裡。這種視亞裔為「外國人」的無知，根子在不完整的歷史教育。

美國中小學歷史課本，重點在介紹歐洲白人移民如何來美開疆闢土建設家園。影星湯姆漢克斯曾在紐時發文，呼籲歷史課中如實寫入非裔所遭遇的歧視。他說，他酷愛歷史，但讀書時從未聽說過上世紀初俄州屠殺非裔的慘案。1921年，有「黑人華爾街」之稱的俄州圖薩市非裔商業區遭白人縱火焚毀，300多人被殺，1萬多人失去家園。但歷史教科書對此只字不提。

對非裔尚且如此，對亞裔更是「視而不見」。亞裔對建設新大陸的貢獻、所遭遇的不公待遇完全被人為忽視。橫跨北美的太平洋鐵路建設，華裔立下血汗功勞，許多人背井離鄉，最後埋屍荒野，但大鐵路全線貫通時拍攝的歷史性合照，卻不見一張華人的面孔。

為此，伊利諾伊和新州去年以來分別立法，在K-12歷史教學中納入亞裔美國人內容，就顯得極為必要且及時。課程要求介紹亞裔對建設美國的貢獻、文化與傳統、以及遭遇的不平等對待。這無疑有助於讓學生從小就獲得「亞裔也是美國人」、為美國做出獨特貢獻的認知，預防偏見和歧視。

同時，亞裔史教育，也有助亞裔子弟了解本族裔艱辛奮鬥的歷程與傳承，增強立足於這塊土地上的自信和歸屬感，而不會自外於置身其中的群體和社區，讓他們明白，祖先曾經打拚過，這裡就是你的家，大膽去爭取屬於你的機會和權益。

伊州新州已開先河，全美亞裔社區應全力以赴，推動其他州跟進。

([email protected])

亞裔 疫情 歧視

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