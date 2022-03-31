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洛克嘴賤 史密斯手癢

黃美惠

奧斯卡獎今年主題是「影迷大團結（  Movie Lovers Unite）」。這口號倒是應驗了，因為典禮後討論空前熱烈，仿佛另類的大團結。

影迷討論的是兩個黑藝人頂級大咖在全世界觀眾前，一個搧另一個的耳光。威爾史密斯打了洛克（Chris Rock）耳光，轉身走下台，表情和身段就像無數支他拍的電影那樣。不幸這是人生，做錯是不能NG的。

史密斯深植人心的電影 「當幸福來敲門（The Pursuit of Happiness）」 2006年讓他提名過最佳男主角。講舊金山父親失業差點成遊民，帶兒子努力求生的故事。這讓灣區的影迷把他視為家人。至於洛克， 他不是人們潦草貼上標籤的「爛嘴巴諧星」，罵他的人很可能從未看過他的專場表演，他也有不帶髒字逗全場開心的本事，能兩度主持奧斯卡頒獎典禮，證明了他的功力。

他能在2005年、2016年主持時發言太過，得罪亞裔、得罪過一次威爾史密斯的太太Pinkett 、得罪裘德洛（Jude Law） ，今年仍獲奧斯卡邀請頒發紀錄片獎，是因仍然肯定他的搞笑才華。之前他失言，亞裔如李安導演和球星林書豪事後抗議，2005年則是西恩潘在自己上台時，反駁Rock對裘德洛的挖苦，仗義執言，這些反擊顯然都沒能給予足夠的震懾。

史密斯和洛克都太自信，以為才華給了自己免死金牌，可做些影迷最終總會原諒的錯事。

笑話類型有種「地獄梗」，專拿殘障、同志乃至社會悲劇來挖苦，常也帶動群眾造成高潮，但須極小心操作，畢竟處處有地雷。比如台灣的博恩拿鄭南榕自焚開玩笑，說「我們在陽間燒的東西，在陰間都會出現一份，那陰間是不是有兩個鄭南榕？ 」 這就踩到底線，責難湧至，他唯有交出主持棒。

洛克用史密斯妻子脫髮症開笑話即是糟糕的地獄梗，拿女人的外貌開玩笑自以為安全，但他敢拿烏克蘭時事開玩笑嗎？敢拿黑命貴的民權運動插科打諢嗎？

史密斯要發飆、脫稿演出，大可以直接上台跟洛克搶麥克風說話，也可以在領影帝獎座時把洛克酸回來，但他選最差的選項：上台揍人。是認為洛克已無藥可救？還是這口氣嚥下去就不是男人？而且大家終究會原諒他？

奧斯卡當局卻沒有當場叫警衛把史密斯請出去，反讓他在不久以後從容上台領獎，並且發表全球數百萬觀眾即時聽得到的懺悔詞。事後就算收回獎座或停權，能挽回什麼？

你我在自己的人生舞台，該忍該衝想清楚，千萬別當史密斯，也別當洛克。這是94屆奧斯卡獎教我們的事。

奧斯卡獎 威爾史密斯 亞裔

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