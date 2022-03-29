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蘋果產品： 奧斯卡最佳影片

邱鴻安

今年奧斯卡頒獎禮最令人難忘的，自然是奪得影帝的威爾史密斯，因老婆被人揶揄而上台打人；影藝學院翌日作出譴責，並聲言要採取行動，史密斯也立即貼文道歉，事情至此可告一段落。但今年的最佳影片，由蘋果產品「樂動心旋律」(CODA)奪得，卻是電影界和科技界的一件大事，象徵了一個開始，而不是結束，日後將有更大的發展。 

「樂動心旋律」是一「串流電影」，即蘋果公司製作，並放在「Apple TV」的平台播出，與好萊塢100年來將電影發行到電影院上映的上映方式有別，這次是奧斯卡第一次將最佳影片頒給串流電影，也是「串流平台」第一次奪得最佳影片；更值得注意的是，蘋果在串流業中仍是「小孩」，卻擊敗了串流「巨人」的網飛(Netflix)。網飛今年獲奧斯卡27項提名，但在最重要的最佳影片獎輸給了蘋果。 

奧斯卡打破常規，將最佳影片頒給串流電影，對眾多的串流平台將是一大鼓舞；蘋果、網飛、亞馬遜、廸士尼和Hulu等，必將投入更多資源，進行競爭。 

「樂動心旋律」講麻州一17歲少女的故事，「露比」的父母和哥哥都是聾啞人，一家四口只有她正常，因此是所謂的「聾人的小孩」( child of deaf adults, 簡稱CODA)。她自小就是家人的耳和目，是家人與外在世界的橋梁。 

露比發現，自已有唱歌天賦，開始找到自我，希望實現自己的夢想和價值。但是她如何向家人「說明」音樂給她的快樂？父母聽不到音樂，怎可以了解女兒的歌聲？ 

故事不算新鮮，但電影拍得感人，是成功的主要原因。人與人之間要傳達感情和感覺，本就不容易，更何況是向聾啞人表達。這部電影改編自一部2014年的法國電影，但將故事移到美國，片名改為「CODA」，有向聾啞致意之意，是一部充滿同情之作。 

電影裡有一場露比向父親「展示」自己唱歌的戲，她展示的是音樂，他卻聽不到；電影拍出父親的感動。扮演父親的特洛伊科特蘇爾，因此獲得最佳男配角。 

又有一場音樂會的戲，鏡頭對準聽不到的父母，捕捉他們的反應；電影突然將台上的音樂關停，整個音樂廳完全靜寂，將聾人感到的死寂傳達給電影的觀眾。 

「Apple TV」 2019年11月才開始，至今用戶2000萬(相對於iPhone各類服務的9億訂戶)，去年的收入只有10至15億元。網飛2012年開始串流原創內容的影片，至今訂戶達2.22億，去年收入達297億元。所以這次蘋果擊敗網飛，拿下最佳影片，被分析師評為亀兔賽跑，結果是亀贏了兔。

電影院 蘋果 奧斯卡

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