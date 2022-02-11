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谷愛凌是誰?

劉玉昕

美華混血少女谷愛凌，近日成了輿論焦點，她在北京冬奧會自由式滑雪大跳台比賽中，技壓群芳奪得金牌，引起中國媒體和網民一片驕傲的讚美聲：「為國爭光」。

不過，谷愛凌成為焦點，還因許多人搞不清楚她到底屬於哪一「國」：美國出生，自然是美國藉，但代表中國又必須有中國籍，在中國禁止雙重國藉的情況下，人們好奇：她放棄美國國藉了嗎？

谷愛凌自己的回答，讓人眼睛一亮：「在美國，我就是美國人；在中國，我就是中國人。」

人們有理由不滿意這個回答。乍聽之下，這話太過「正確」，倒像是「打太極」，說了等於沒說。或許，這是經紀人事先設計好的套路，或許只是這位天才少女臨場敷衍之辭。

但仔細想想， 這或許也是這位生活在兩種文化間的移民第二代的內心獨白。外人想知道這位一夜間爆紅的少女的身分，但文化夾縫中「谷愛凌們」其實也在問自己：「我是誰」。只是，外人好奇她們法律意義上的公民藉貫，而困擾谷愛凌們自己的，則是心靈層面的自我認同和文化歸屬。

因此，「谷愛凌是誰？」的提問超出國藉框限，觸及了許多移民後代的共同「身分情結」，尤其在美中關係不睦的當下。

在美國出生長大，谷愛凌接受的是美式教育。沒有應考壓力，每天睡十個小時；任自己喜好去嘗試各種運動和音樂愛好，並有優良環境和資源去發展特長；在滿足各種愛好同時，又能被名校錄取；陽光開朗，面對媒體侃侃而談。所有這些，是美國給她的。因此，當她說愛美國、感謝美國時，應是發自內心的。她不懷疑自己的美國人身分，當她參加北京奧數班和中國學生在一起時，她還會因自己是美國人而驕傲。

但她也愛中國，媽媽是中國人，姥姥住在北京；能說一口流利北京話；喜歡中餐，尤其愛姥姥做的菜。盡管是混血兒，不排除在校園裡因身分而遭歧視，但文化血脈與家庭淵源讓她無法拒絕她同時也是中國人。

生在華人家庭、長在美國校園的「華二代們」共同面對的身分認同挑戰，谷愛凌用「我是美國人，但也中國人」作了回答。身處兩種文化之間，不是弱點而是優勢。谷愛凌說，「我可以成為橋梁」，促進兩邊的溝通和理解。

運動本應超越政治，在分裂對抗已成天下大勢的今天，更需運動的療癒。因此，不必過分糾結國藉或獎牌，而應去欣賞和享受賽場上的精彩。運動精神，在於展示人類無限的身體潛能，以及挑戰極限的刺激和喜悅，而這是超越國藉和膚色的。

谷愛凌 北京冬奧 移民

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