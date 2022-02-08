股市持續波動 但已見谷底

美股持續劇烈波動，7日再現最後1小時的拋售潮。道指全日最高35,325點，收市34,993點，相差332點，收市保住仍漲1點；以科技股為主的那指，最高14,236點，最低13,974點，相差262點，收市跌82點。

導致波動的原因，主要是個別公司的財報結果好壞兩極，例如臉書上周財報欠佳，大跌26.4%，蒸發了2300億，等於該公司市值的四分一；7日再跌5%，累計已跌30%。

那麼，劇烈波動什麼時候才停止或減緩？目前這波股市風暴，開始於1月5日，當天聯準會 公布議息會議紀錄，暗示最快於3月進行第一次升息 ，以及今年至少升息3次；由那天起，股市基本上就一直跌至現在。跌得最慘的是科技股，那指1月跌15%，跌入修正，不少過去三年大賺的科技股跌幅達30%，甚至40%。那指上周雖收復部分失地，但跌幅仍達12%。

波動要放緩，須有兩條件。一是聯準會於3月開始升息，升息周期一旦開始，不穩定因素就會減少，股市波動也就會放緩。二是升息次數，這才是造成波動的主要因素，但聯準會3月15日和16日的會議，也不可能公布會升息多少次，因為升息多少次，須視通膨情況而定。所以，聯準會自己也不知道要升息多少次。

但今年究竟會升息多少次？1月5日時，市場估計今年升息3次。1月26日，聯準會開會後暗示，將會加快升息歩伐，市場立即預期升息5次。2月4日，政府公布1月就業報告，意外地增加46.7萬份工作，顯示聯準會可能因此更激進地升息，市場也立即調整，預期今年升息多達7次。美銀7日也說，今年會升息7次。

升息次數如此頻密，市場又開始預期，3月第一次升息，可能不是0.25%，而是0.5%。如果3月第一次升息0.5%，勢必引起股市再一次大波動。

本周四(10日)，政府將公布1月份的消費物會指數 (CPI)，這是股市另一次大考驗。華爾街預期，1月物價上升7.2%，屆時公布的結果可能有三種情況，一是剛好7.2%，二是比7.2%差，三是比7.2%好。如果剛好是7.2%，股市波動就最少；如果是比7.2%略差，股市可能出現較大跌幅；如果是比7.2%略好，股市反而可能大漲。

還有一問題：這次股市跌勢是否已經見底？這個問題很重要，如果是已經見底，股市只會在谷底之上波動。1月24日那天，三大指數都大跌，史坦普500最低跌至4222點，那指最低13,122點，道指最低33,213點。這個可能就是這次風暴的谷底，而且過去兩周，三大指數都沒有跌破這個谷底；維持的時間愈久，谷底就愈堅固。