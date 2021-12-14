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2021回顧 疫情催生新矽谷

邱鴻安

2021年即將結束，疫情困擾全球，應是這一年影響最大的事，對美國而言，疫情遍及全面，但若論疫情造成的永久影響，可能是疫情大大推動了數位化(digitalization)的發展。 

仍是全球科技中心的矽谷，在疫情影響下發生巨變和轉型、原有的一些技術發展成為重要潮流，並開創出一些新技術和方向，科技公司也因此得到新活力。總之，兩年疫情，可謂造就了一個新矽谷。 

以下是「矽谷2.0」的一些疫前沒有的新現象。一, 工作文化：因為疫情，人們被迫在家工作；兩年下來，企業的「Office」和「Campus」觀念，徹底被打破。微軟創辦人蓋茲日前說，再過兩、三年，所有辦公室的會議，都將會以虛擬的方式進行。 

二，線上教育：疫前，網上課程已興起，但是卻在兩年疫情中空前地推進，因為大中小學被迫關閉，改為網課，「線上教育革命」得以長足發展，疫情結束後，也不會回到疫前的情況。哈佛、麻省理工和史丹福，每年只錄取數千人，但全球數十萬計的人都可透過網路，接受哈佛教育。 

三，虚擬科技：Metaverse(虚擬的超越世界)，是2021年最熱的科技新詞，臉書也因此改名為「Meta」，將投入100億元，建造一個虚擬平台，讓用戶的虛擬化身，進入平台，工作和娛樂。蘋果公司明年將推出一款虚擬科技的頭戴裝置，可能為虛擬科技創出一個方向。 

四，人工智能：21世紀的科技革命，主要是利用人工智能，為各行各業製造軟件，具有新功能的軟件，推動百業發展。輝達(Nvidia)創辦人黄仁勳上月說，人工智能的虚擬技術，可設計出人類化身，這些稱為阿凡達(avatars)的化身，懂人類語言，可與人互動；數以百萬計的餐館，只要用1000元租用阿凡達，就可取代店員，完成下單和買單的工作。 

五，雲端技術：過去數年，雲端技術已為亞馬遜和微軟創造巨額收入，但「雲端革命」還在迅速擴大中。網上的雲端服務，可讓企業免於自設資料庫、因此能節省成本，只須租用服務，就可處理和運用企業自己的資料。 

六，新汽車：全球有14億輛汽油車，卻只有650萬輛電動車，因為新汽車(電動車和自駕車)的革命仍有巨大空間。矽谷雇用最多工程師的領域中，除了人工智能和虚擬科技，就是研發自駕車的工程師。彭博新聞日前揭露，蘋果正積極研發自駕車，預計於2024年推出。 

Delta未去，Omicron又來，已持續了兩年的疫情，仍未結束；矽谷的轉型也未結束，但在兩年疫情推動下，「矽谷2.0」已正式形成。

疫情 矽谷 自駕車

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