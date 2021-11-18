最近是選擇明年醫療保險的時節，有朋友因為必須服用一種比較特別的藥，雖有紅藍卡Medicare，每年藥錢仍要花4000多美金。

但他每月社安金只不過千餘元，不免大呼美國老人真苦，除看病吃藥，不交房租也得交房屋稅，手頭很緊，活得辛苦。

他慶幸自己破除心理障礙，進場玩股票 。人到老年，每天早起看看盤，既是調劑，賺點錢也能貼補較大的支出，回亞洲探親，為自家房子換新屋頂，乃至子女要第一次購屋時也能幫點忙。

住矽谷 對此感觸更深。熱心的白人鄰居有回在後院開了午後的茶會，約大家認識彼此，才發現隨便一條街，住戶組成都有如美國科技股大拚盤。大陸來的阿伯住兒子家，兒子在微軟工作，媳婦在Apple。當天在座有Google、Netflix、臉書的員工，近一年都在家工作，街道少有車輛進出，但每個窗子裡頭都坐著個推動矽谷經濟的人。

大家也都買股票。自家公司配發且不說，401K也拿來買股票或基金。矽谷工程師年薪十多萬很平常，20多萬不意外，在股市裡的錢上看七位數都有可能。

一位已退休的科技人自己研究股市多年，也透過Line群組分享，哪家公司財報快出來了，不妨出脫一部分；主流專家今天觀察很有道理，都被他提出，「有錢大家賺」。

有媽媽說，兒子在大公司做事，她連那公司生產什麼技術都弄不清楚，兒子也懶得說，甚至表明公司並不鼓勵買自家股票。她只好跟著人家亂聽亂買，總是慢半拍，白忙一場。結論是，看媒體買股票往往已太遲 ，賺錢還是要勤做功課才行。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫說，台灣 飯局話題第一是談政治，之後談股票，談完股票談旅遊，不能出國就談台灣境內去哪裡住民宿遊覽。

矽谷華人飯局第一談房價，第二談股票，然後才罵政府。股票這事成王敗寇，賺了比較愛講，給人錯覺股股都賺滿缽。前兩周特斯拉大漲，衝破1000元都停不下來。投資人笑瞇瞇，但馬上天氣又不同，連續像小孩跳著下樓梯一般在跌，身經百戰的人說「心臟要很強才行」 。

心臟不夠強就買基金，免得跌起來會得憂鬱症。散戶螞蟻雄兵哪裡夠看？華爾街那些大基金的操盤手才叫左右大局。

一位電腦工程師作比喻，他說生活在矽谷，很多火車頭科技公司就在周圍，大家買股票有如互相加油，很像小時看爸媽在標會。會腳都是認識的鄰居和同事，有急用就先把會標走，互相幫忙，大家都有收獲，最怕碰到倒會。在矽谷就近觀察，平常聚會聊天，感覺所買的股票就像當年爸媽的會腳，熟悉踏實些。

朋友說，如果他股市沒看走眼，一年4000元的買藥錢，還算付得起啦。