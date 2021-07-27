金山人語／超級財報日 蘋果爆冷勝出？

蘋果 、微軟和谷歌 27日(周二)財報。蘋果是全球最大市值公司(26日收市市值2.48兆)，微軟第二大(2.17兆)，谷歌第四(1.83兆)；三大公司同在這天財報，使這天成為「超級財報日」。「五大」中的臉書(1.05兆)和亞馬遜(1.86兆)，將於28日和29日財報，因此這個星期可說是超級財報周。

財報展示各家公司的季度收入和利潤，是萬千投資者關注所在，因此財報的收入消息一公布，立即影響公司的股價 。投資者往往掌握各家公司的財報情況，決定是否買入或賣出。

那麼，在本周的財報戰之中，五大公司誰會勝出？股市網站TheStreet為五大公司的財報作出排名：1.微軟、2.臉書、3.谷歌、4.亞馬遜、5.蘋果。

微軟的軟件，被視為疫情期間所必需，遠距工作和網課都少不了微軟軟件；另外，微軟的Azure雲端服務，也繼續有可觀增長。臉書和谷歌的網上廣告則繼續火紅。亞馬遜6月的Prime Day，以及AWS雲端服務，則繼續創造巨額收入。蘋果被排在最後，雖然iPhone、Mac、iPad等都有可觀增長，但市場正等待9月初推出的iPhone 13，所以現在可能是尷尬期。

不過，財報難料，市場對財報的反應更難料。例如，但不少分析師都說，谷歌可能才是超級財報日的勝出者，因為社交網站Twitter和Snap上周率先財報，網上廣告收入大增，股價隨即大漲，Snap漲了23%，Twitter也漲了10%。瑞士信貸(Credit Suisse)的分析師指出，幾乎所有涉及網上廣告的公司，收入都大增，谷歌也不例外。谷歌股價今年初至今已漲了53%，擊敗其他四家公司，反映市場看好。

還有一值得注意的情況。科技公司得疫情之助，收入大增，已在意料之中；投資者早在財報日之前，已開始買入股票，所以近日微軟、臉書、谷歌和亞馬遜的股價已不斷上漲。這種情況反而會導致股價下挫，因為就算各家公司財報雖佳，但不少基金反而會趁高套現。例如，蘋果去年第四季和今年第一季盈收大增，今年第一季收入更破紀錄達896億元，但兩季財報之後，股價都不見上漲。

蘋果股價6月時跌至低位，6月下旬開始有起色；本月14日，彭博新聞報導，蘋果今年向供應商訂購9000萬支iPhone，比慣常的7500萬支多出20%，蘋果股價在15日那天升上150元。但15日之後又再向下，19日跌至140元，到26日才回升至148元。因此27日財報前一周，蘋果股價未見明顯上漲，漲幅也不及谷歌和臉書等，因此如果27日財報一如預料那麼看好，股價有可能爆冷勝出。