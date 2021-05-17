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金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

金山人語／打贏網路反恐戰爭

周喆

你正在路上駕車，油量警告燈亮了。你找到最近的加油站，卻發現排隊等候加油的長龍至少有一哩。你等了幾個小時，終於輪到你加油了。但是卻被告知，這個加油站的儲備已經用完，無油可加。

這是上周發生在美東南的情形。但是未來這樣的情形同樣可能發生在其他地方，例如美西、加州、灣區。

美東南燃油輸油管運輸商「殖民管線」遭駭客發動勒索軟體攻擊，被迫暫停營運長達一周。東南數州燃料供應短缺。駕車人恐慌性搶購汽油，更令加油站大排長龍，油價飆漲。拜登總統因此而宣布當地進入緊急狀態。

這次駭客攻擊勒索事件，與年初德州極寒大停電，雖然一個是人禍一個是天災，但都暴露出美國與民生密切相關的基礎設施脆弱的一面。這樣的脆弱性，與美國世界第一強國形象不符，也給這個國家敲了一記警鐘。

自稱「黑暗面」的駭客集團發動的這次針對輸油管攻擊，從技術上說是非常成功的，可以作為經典案例列入電腦科系的網路安全課程教科書。被勒索的營運商束手無策，據傳被迫繳付500萬元贖金，才令輸油管線恢復營運。

更糟的是，駭客準確地找到了巨人的「阿基里斯之踵」，予以完美一擊。美國是「車輪上的國家」，汽油供應對經濟民生和國家安全的重要性不言而喻。即使小範圍的汽油短缺也會引起巨大震盪。

疑似有俄國背景的「黑暗面」一擊得手，也給其他潛在駭客組織和敵對國家作出示範。這次是輸油管，下次可能是供電網、水利系統、金融系統、醫療系統。

受害者是私營公司。如果他們為了生存而向駭客支付贖金，也無可厚非。但是贖金不會讓駭客罷手，只會讓他們胃口越來越大，手越伸越長。

雖然「黑暗面」自稱「劫富濟貧」羅賓漢式的俠盜、從不攻擊弱勢群體、專搶牟取暴利大公司的錢接濟窮人。但是這次襲擊嚴重後果，完全應當將其視為網路恐怖分子。

「殖民管線」被駭事件，有一條後續新聞值得觀察。據稱發動攻擊的「黑暗面」組織自己的伺服器也遭到攻擊，並失去了對剛到手贖金的掌控。目前還不確定是其他駭客組織「黑吃黑」，還是美國網路軍事部隊的反擊。

美國的傳統是：絕不與恐怖分子談判。網路恐怖分子也是恐怖分子，並不比劫機撞大樓的實體恐怖分子危害性小。雖然目前來說，敵人的實體軍隊入侵美國不可能，但是網軍從網路入侵，完全可能。

沒有硝煙網路戰爭已經打響。為了公眾安全，希望拜登政府拿出「911」恐襲事件後那樣的決心，加大對網路安全的投入，打贏這場網路反恐戰爭。

駭客 美國 加油站

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