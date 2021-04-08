Ken Burns替海明威作的六小時紀錄電影，昨天在公共電視網播映完畢。Burns有很多佳作，不過以作家為主題這只是第二次，離上次拍馬克吐溫已是20年。

PBS分三天播放。海明威是好題材，61歲舉槍自盡的美國諾貝爾獎作家，人生大江大海，結了四次婚，上山打獵下海捕魚，大蕭條的美國，戰爭中的歐洲他都精采活過，可以爛醉於小酒吧，卻能像修行一般寫作，文字簡單，你可以不查字典看完，殊不知像「戰地春夢」 ( A Farewell To Arms) 的結局，作家改了47次才交卷的。

所以，看完和讀懂是兩回事。以三頁不到的短篇「 印地安人營地」 (Indian Camp) 為例，脫胎自海明威童年，小男孩尼克隨鄉下醫師的父親，半夜到印地安營地出診，有個女人難產，醫師用一把折疊刀剖腹，女人一路慘叫孩子才落地 ，尼克一旁幫爸爸，然後大家發現，女人的老公躺在雙層床上層，已經用利刀自刎而死。尼克在晨曦裡和父親划船回家，問些生和死大問題。最後海明威寫說，小尼克覺得自己是永遠不會死的。好了，看完了。可是，你懂了嗎？

Burns的紀錄片解釋不少類似的問題，讓你更了解海明威，因著他的深度而更記得他。

就在海明威紀錄片推出前不久，台灣小說 家廖輝英也成社會話題。她上電視談話節目，在主持人斧鑿很深的引導下，於全國觀眾前說出自己多次被家暴 ，老公動過刀，勒過頸，她叫過警察，她想離婚，但子女不肯，說媽媽離開他們就沒有家可回了。但畢竟決定離開，單身數月，至少有了平靜。

她很落寞，說女兒的同事都會看到，她這個媽媽讓女兒抬不起頭來。節目的震撼首先是家暴如此久且嚴重，但更深層是：竟然就這樣在電視上說出來。廖輝英是台大中文系畢業，在廣告界曾經很出色的小說家，「 油麻菜籽」「不歸路」影響這一代的台灣女性，有些人或許不知道「 老人與海」或者海明威，但在乎廖輝英。

和廖相熟的人說，其實要露出這樣大的傷口給人看，廖輝英並沒有準備，幾乎要上了才看到腳本，卻又不能翻臉離去，只好有保留地說出部分。非常無奈。

看海明威，同樣看到他大男人形象下的不堪，年輕在義大利受傷沒死，一輩子不敢一個人睡覺。第二個老婆是大老婆的閨密，富家女，海明威吃軟飯，一再欺騙枕邊人，他的形象是謊言的堆砌。

可是Burns的紀錄片最終帶我們進入海明威的小說世界，鄭弘儀的節目得到收視率，以及讓人們以後想到「油麻菜籽」連帶想到的是「廖輝英？那個家暴受害人」。文學是一代人的集體記憶，是瀕臨絕種的東西，廖輝英家暴不是不能提，但和海明威相比，這是又一次的油麻菜籽命。