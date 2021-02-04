金山人語／黃芳彥化為一陣風

黃芳彥 醫師在南加州自殺是開年的大新聞。他2008年底滯美以來，大家好奇從濃轉淡，卻沒有想到會以這樣結局收場。對前總統陳水扁恨屋及烏的人對黃芳彥難免負面評價，如今他以槍轟頭客死異鄉，也可有另番思考，超越「報應」、「陰謀」這些基本反應。

美國 偵探電視影集「神探可倫坡(Columbo)」膾炙人口，1971年，當時還未享大名的導演史匹柏拍第一集，之後多位導演各顯神通到2003年，共推79集，現仍可在Sundance頻道看到重播，主角Peter Falk已離世十年，但影集成為經典。

偵探迷選最愛，名列前茅且常居第一是1973年的Any Old Port In A Storm，即風雨中的波特酒，講醉心釀製葡萄酒的人怒殺同父異母弟弟，不願弟弟出售酒莊給平庸造酒商。最後一幕令觀眾深思，不只漂亮破案，可倫坡把兇手載往監獄前在車上斟一杯嫌犯珍藏的酒給他，助他和自由永久告別。

觀眾並不覺探長循私心太軟，都看到人性的軟弱可悲，有才氣的人無法對抗惡的引誘，一步步走向萬劫不復。看黃芳彥的死，似亦可用此心情。

黃芳彥出身中台灣 世家，舅舅是老台中無人不曉的張啟仲市長，家裡五兄弟都是醫師，他自己是保送台大醫科的人生勝利組。台灣或許因經歷日治時代對台灣人從政的壓迫，對醫師有莫名的羨慕和敬意，柯文哲能選上台北市長和這種戀醫情節也有關係，醫師代表社會地位和財富。

新冠疫情讓人想到近20年前重擊台灣的SARS，彼時黃芳彥是他一手創立的新光醫院副院長，又是扁的親信上達天聽，黃引導阿扁採取必要步驟，國軍松山醫院成專責醫院時他成為總指揮，醫護人員可能殉職陰影下，他預留遺囑自己住進松山醫院，毫無猶疑。

大家都說黃芳彥很Nice，也同情他一年內妻癌逝長子遽亡。可是他替吳淑珍藏匿巨額珠寶顯然錯誤，人在美國知道自己從證人將變被告就決定不回台灣面對，也使人無法同意，於是他成為黃金鳥籠裡無法唱歌的珍禽，原本救人有成就感，近十年唯寂寞相伴。

即使不愁錢不愁女人，人最想望都是自己所沒有的，即使一擲數百萬現金買華廈也仍是窮人。這不是風涼話而是可憐的真相。黃芳彥甘為扁家效命並不是一般的趨炎附勢，但選擇老闆可看出人生觀和價值觀的高度，人的道德羅盤要靠自己抓牢。他的幻滅不必同情但確是悲劇。弟弟選川端康成的話為祭文，說哥哥已化為一陣風。

風裡有什麼答案，就由大家自行演繹了。