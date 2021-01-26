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金山人語／蘋果史上最大的iPhone周期

邱鴻安 

蘋果27日財報，華爾街預期蘋果上季收入將會破紀錄，所以蘋果股價持續上漲，25日一度漲至新高145元，收市142.92元，公司市值增至2.4兆元。蘋果股價去年漲了82%，今年初以來已漲了8%。 

分析師紛紛調高蘋果的目標價，Webbush的Dan Ives，將目標價調高至170元，Evercore的Amit Daryansni調高至160元，Cowen的Krish Sankar調高至153元，摩根史坦利的Katy Huberty調高至152元。蘋果財報還未出爐，已掀起熱潮。 

據FactSet的統計，華爾街預期蘋果的季度收入為1028億元，這是蘋果史上季度收入首次突破1000億；iPhone收入596億(增6.4%)，iPad收入74億(增23.4%), Mac電腦收入86億(増20.4%)，穿戴產品收入115億(增4.8%)，各項服務收入152億(增19.3%)。 

分析師將iPhone 12視為蘋果史上最佳產品，iPhone12所創造的銷售周期則是蘋果史上「銷量最大的周期」。蘋果2014年9月推出5.5吋的iPhone 6，創下最高銷量紀錄，iPhone 12的銷量預計將超過iPhone 6。 

為什麼蘋果可創造出比前更大的「超級周期」？ 

一，換機人數：全球iPhone用戶9.5億，分析師認為，iPhone 12將有3.5億人換機，iPhone銷量因此大增。 

5G是iPhone12的最大吸引點，特別是在中國市場，已讓iPhone從華為搶回不少市場。由於美國的5G基礎設施還未充分發展，2021年上半年5G iPhone還不能發揮威力，但下半年設施追上，5G iPhone的銷量將會上升。 

二，蘋果的服務(services)：蘋果這兩年出現轉型，從iPhone公司變為服務公司；iPhone的銷售收入雖仍占一半收入，但手機市場日漸飽和，難有增長，蘋果要保持成長，因此轉型以服務為主, Services上季收入預計為152億元，成長率20%，成為蘋果成長的主要來源。 

三，數位革命：預計數位革命在疫情結束後將會有後續發展。疫情使職場大變，大量人變為遠距工作，蘋果產品的銷量因此大增；蘋果是各大科技公司中，唯一能夠結合硬軟體和服務的公司，因此在數位革命中取得最大利益。 

四，自駕車軟體：蘋果去年底傳出繼續造車的計畫，預計「iCar」可於2024年面世。汽車銷售是一個巨大市場，蘋果有領先的電腦技術，包括軟體、人工智能、iOS操作系統、晶片、電池和攝影機技術，讓蘋果研製自駕車電腦上占到優勢。 

Tesla的股價遠遠超過傳統的汽車公司，美國三大汽車公司(通用、福特和克萊斯勒)市值合計只1500億，Tesla的市值卻是8349億；為什麼Tesla市值會那麼高，因為華爾街把它看成為科技公司。蘋果造車，目標是科技，是自駕車軟體，因此電腦軟體一旦造成，必將對蘋果股價帶來巨大影響。

蘋果 iPhone 自駕車

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