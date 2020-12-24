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金山人語／如何把疫情變成幸福

黃美惠

某非營利組織年底因疫情改為網聚，參加者可用Uber Eats訂餐盒。朋友是參加者之一。雖身在矽谷，他用UberEats卻是首次，覺得很新奇。大家說好Zoom開會，一邊各人吃自己訂的便當。

結果他還自己添錢，訂到一家南灣日本餐廳的烤魚和一份甜不辣。門鈴響，開門一看，很大的牛皮紙袋已在腳下，內有兩個極小餐盒。兩片不能再薄的烤魚，炸物是一隻蝦和三片蔬菜。連白飯都沒有，一看帳單37元，非常沮喪。疫前一人12元即足以果腹。但一年來萬物飛漲，上述餐點自取是24元，Uber Eats多花13元。

為安慰朋友，和他說起我最近收到的三份禮物。

一是鄰居自己打豆漿後留下豆渣，和麵後烘成大餅，只加細蔥和適量的鹽，味美到難以想像。大餅留在門口，人不相見只來送餅。另一份禮來自高中同學，乃退休牙醫師。巧手自製太妃糖，郵寄而來，受過醫學訓練的她仍試做三次才成功，「謹請分享」。

另有日本友人自製麻糬，白胖新鮮麻糬也是靜靜躺在家門口，禮來但人未見，她只想分享手製食物的喜悅。

和工商社會高價訂來午餐相比，友情自製禮物為寒冷的2020聖誕捎來暖意。

國會紓困金總算出籠 ，合格者一人可得600元，只夠買Uber Eats那種便當16個。川普落選以後常被罵，但這回他說了句人話：這點錢哪裡夠？

說真的，就算疫情因疫苗等因素慢慢走遠，你我生活態度仍必須改變。Covid-19留下的傷害不會離開。

人普遍會變窮。最壞情況無屋可住，沒班可上。大部分人必須勒緊褲帶。不免想起數年前的一本話題書，日本作家本田直之寫的「少即是多：北歐自由生活意見」。

這本書強調，從物質中獲取幸福的時代已經過去了。日本是富裕國，但以幸福指數排名竟然落到81名，於是本田直之到北歐四國去取經，想知道人家名列前茅的幸福感是如何得到。

日本人有傳統價值觀，努力工作為了賺錢，以為錢多就可買更多東西來滿足自己，結果是東西愈多，生活愈重，輕鬆不起來。他發現北歐人拋開物質欲望，改而追求工作、居住和生活上的自由。近些年大家談的斷捨離就是這種觀念的延伸，少即是多。

研究說，人均GDP到8000元以後，收入對幸福的影響就很有限了。Covid-19或許剝奪你擁有物質的機會，但大自然、好朋友、精神生活追求都並沒有貶值。因著疫情而為生活重新排序，讓自己幸福，就是對Pandemic最大的復仇。

日本 疫情 本田

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