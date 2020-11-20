金山人語／我的川粉朋友們

實施開放四十年，好像沒有哪次美國 總統選舉像今年這樣牽動中國 人的心。

意見分歧是正常的，起哄、叫罵、撕裂、轉發謠言，也不足為怪，畢竟看熱鬧從來不怕亂子大。但， 部分川粉朋友對川普 的過分迷戀卻值得關注，因為，他們顯然不是單純看熱鬧。

這裡不是說，一些人內心深處還殘留著君王崇拜的習性，視川普為大帝，神一般的存在；而是說，對現狀不滿但又無奈、把美國視為「燈塔國」加以崇拜的自由主義知識分子，竟也將川普當成了改變中國的救星。

「西方紅，太陽升，美國出了個川澤東……」，略加修改的紅歌，或許最能表達他們的期望。

人們可因經濟或稅收等理由支持川普，且也不難自圓其說；但認為通過川普式制裁可以啟動中國的民主進程，恐怕只是一廂情願，所託非人。

川普不是「美國價值」的踐行者，包容博愛平等自由的理念，顯少出現在他的字典裡。他看重實利，制裁中國只為拿到一單大生意，賺到大錢，以助他連任。人權、民主、環保等自由主義議題，遠在其視野之外。

對國務卿、司法部長、聯調局長等人推出的聲討中國檄文，以及關於美中意識形態對立、中共與中國人民之區分等等，川普基本無感；某種意義上說，這些東西是強加到他的頭上的。

推動中國民主進程從不在川普的議程中；不只如此，川普過去四年的一系列神操作，對民主傷害甚深，若將這些倒行逆施視為民主本該如此，甚至頂禮膜拜，這對中國乃至世界民主發展是十分危險的。

眼下最簡單的例子：大選已落幕，敗選成定局，但川普仍死纏亂打，妄想翻轉結果，置疫情中千千萬萬美國人性命於不顧，視民主傳統與制度慣例為無物。寄民主希望於川普身上，豈不是緣木求魚？

川普敗選，挺川朋友的失望情緒完全可以理解，但說川普是被民主黨做票搞下去的、川普敗選是美國民主的危機，所言差矣！

事實正好相反，本次大選亂象雖暴露民主本身還有諸多脆弱和不完美，但大選結果表明，美國的民主最終還是展現了它應有的尊嚴和威力。

川普不是被民主黨、而是被選民做掉的，是被民主制度做掉的。川普一再製造各種陰謀論，但迄今各州驗票或重驗的結果都證明，本次大選沒有任何有組織的操控和作弊，有的只是民意。

從「燈塔國」借鏡民主實踐的經驗，無疑有助於加快中國現代政治發展的進程，但需要了解的是，川普是民主的破壞者；切不要進對了廟，卻拜錯了神。