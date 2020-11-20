我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

金山人語／我的川粉朋友們

劉玉昕

實施開放四十年，好像沒有哪次美國總統選舉像今年這樣牽動中國人的心。

意見分歧是正常的，起哄、叫罵、撕裂、轉發謠言，也不足為怪，畢竟看熱鬧從來不怕亂子大。但， 部分川粉朋友對川普的過分迷戀卻值得關注，因為，他們顯然不是單純看熱鬧。

這裡不是說，一些人內心深處還殘留著君王崇拜的習性，視川普為大帝，神一般的存在；而是說，對現狀不滿但又無奈、把美國視為「燈塔國」加以崇拜的自由主義知識分子，竟也將川普當成了改變中國的救星。

「西方紅，太陽升，美國出了個川澤東……」，略加修改的紅歌，或許最能表達他們的期望。

人們可因經濟或稅收等理由支持川普，且也不難自圓其說；但認為通過川普式制裁可以啟動中國的民主進程，恐怕只是一廂情願，所託非人。

川普不是「美國價值」的踐行者，包容博愛平等自由的理念，顯少出現在他的字典裡。他看重實利，制裁中國只為拿到一單大生意，賺到大錢，以助他連任。人權、民主、環保等自由主義議題，遠在其視野之外。

對國務卿、司法部長、聯調局長等人推出的聲討中國檄文，以及關於美中意識形態對立、中共與中國人民之區分等等，川普基本無感；某種意義上說，這些東西是強加到他的頭上的。

推動中國民主進程從不在川普的議程中；不只如此，川普過去四年的一系列神操作，對民主傷害甚深，若將這些倒行逆施視為民主本該如此，甚至頂禮膜拜，這對中國乃至世界民主發展是十分危險的。

眼下最簡單的例子：大選已落幕，敗選成定局，但川普仍死纏亂打，妄想翻轉結果，置疫情中千千萬萬美國人性命於不顧，視民主傳統與制度慣例為無物。寄民主希望於川普身上，豈不是緣木求魚？

川普敗選，挺川朋友的失望情緒完全可以理解，但說川普是被民主黨做票搞下去的、川普敗選是美國民主的危機，所言差矣！

事實正好相反，本次大選亂象雖暴露民主本身還有諸多脆弱和不完美，但大選結果表明，美國的民主最終還是展現了它應有的尊嚴和威力。

川普不是被民主黨、而是被選民做掉的，是被民主制度做掉的。川普一再製造各種陰謀論，但迄今各州驗票或重驗的結果都證明，本次大選沒有任何有組織的操控和作弊，有的只是民意。

從「燈塔國」借鏡民主實踐的經驗，無疑有助於加快中國現代政治發展的進程，但需要了解的是，川普是民主的破壞者；切不要進對了廟，卻拜錯了神。

編輯推薦

川普 中國 美國

上一則

州長違衛生指南 紐森飯局照曝光…並非在戶外

下一則

疫情中…沙加緬度買房「用搶的」

延伸閱讀

白登得票逼近8000萬 創歷史新高

白登得票逼近8000萬 創歷史新高
川普明將在APEC高峰會發表談話 選後罕見公開露面

川普明將在APEC高峰會發表談話 選後罕見公開露面
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切
聯邦法院：川普政府不得遣返無成年人陪同之孩童

聯邦法院：川普政府不得遣返無成年人陪同之孩童
捷克親中派總統：川普應該承認敗選 才是更明智選擇

捷克親中派總統：川普應該承認敗選 才是更明智選擇
落後逾2萬票 川普陣營繳300萬元 要求威州2郡驗票

落後逾2萬票 川普陣營繳300萬元 要求威州2郡驗票

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
川普執意修築的邊境牆，很可能在1月20日白登就職後被廢。圖為川普視察「川普的牆」。(Getty Images）

耗資150億、已建450哩 「川普的牆」將戛然而止

2020-11-15 02:00
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
Fry's宣布關閉金寶市分店。（取自Google地圖）

灣區Fry's 再關1家 僅存4家

2020-11-16 00:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切