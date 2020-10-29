金山人語／和中餐女王Cecilia的最後一頓飯

美國 的中餐界標竿人物江孫芸（Cecilia Chiang）昨日在舊金山 仙逝，享耆壽100歲。

2020年是美國歷史上，餐館蒙受最大考驗的一年，新冠疫情重擊所有行業，又以餐館受創最深。3月至今，大家沒再能進餐館吃頓飯，名店老店一家家拉下鐵門。庚子年秋深，知道「中餐女王」江孫芸已飄然遠去，離開她所最心愛的舊金山，令人對她無比懷念，她的背影訴說一個美好時代的結束。

最後一次和江孫芸吃飯是去年此時──2019年的9月。

依中國 算法，生於1920年9月的她當時已是世紀老人。那天餐館是老太太選的，漁人碼頭的法國館子Gary Danko。舊金山經濟大好，精采的館子都很難拿位子，且那是周五晚餐。但江孫芸是連米其林三星「法國洗衣房」都要買帳的貴客，且為老人百歲賀壽，Gary Danko給了我們五位女士最好的桌子。

江孫芸還相當能走，拄拐杖不必攙扶，我只需幫她扶著門就好了。就在這當口，餐廳領班跑來跟我說：「餐館界都認識Cecilia。她就像舊金山的市長一樣。」

一百歲的她獨自住舊金山市中心一棟大樓的頂樓，朋友說她有時還到華埠買菜。這非常有可能。去接她時她說稍等一下，正在洗頭呢。沒多久，已神清氣爽換了出門的一襲黑衫站在大家面前，準備出發了。

我們讓她跟司機坐在最前排，很巧司機叫做Cecilio，是蕯爾瓦多來16年的移民。Cecilio問Cecilia來美國多久？江孫芸回答說65年囉。沒想到這年輕的司機聽成她今年65歲。

這錯誤可真是老太太收到最棒的生日禮物，一直到下車都笑咪咪的。

1962年江孫芸在Polk街開The Mandarin時只65個座位，那時洋人吃中餐就吃雜碎、甜酸肉、芙蓉蛋。是有了穿旗袍在餐館招呼客人的Cecilia，才有了宮保雞丁、鍋貼、回鍋肉乃至樟茶鴨，也才有了像樣的用餐環境。生於上海、長於北京、逃難到大後方、戰後移居日本再轉來美國，從一個九姊妹、三兄弟的富裕人家，經歷大時代的一生，至終定錨於世上最大的唐人街，做中國菜給約翰藍儂、艾爾頓強這些西洋名流享用，而且改變了美國人對中國菜的味蕾，這是何等傳奇一生。

想到去年用完餐等Uber的時候，江孫芸找了靠牆的地方站定，然後對我說：「老人家出外要懂保護自己，靠牆站著比較牢靠。」之後，老太太忽然對我說：「看哪！今天晚上天氣多好。」

這就是我對江媽媽最後，也是最美好的回憶。