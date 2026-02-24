我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

灣區科技業就業現復甦訊號 扭轉頹勢要靠三件事

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
種種跡象表明，灣區最引人注目的行業科技業的就業損失總體上正在緩解。(路透)
種種跡象表明，灣區最引人注目的行業科技業的就業損失總體上正在緩解。(路透)

種種跡象表明，灣區最引人注目的行業科技業的就業損失總體上正在緩解。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，根據Beacon Economics基於加州就業發展廳報告編制的經季節性調整的行業估算數據，過去五年，科技行業的招聘和裁員模式可謂跌宕起伏。

在疫情封鎖措施實施後的幾年裡，科技業在灣區新增了9萬7600個就業機會。 2020年，灣區雇主新增了2400個科技職缺。根據Beacon估計，一年後，這一數字躍升至5萬8100，2022年又增加了3萬7100。隨後，科技公司經歷了多年的裁員。

「疫情期間過度招募後，科技公司仍在進行規模調整」，矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）表示，「已經過去四年了，聽起來像是藉口，但必須意識到，他們為了應對未能實現的預期需求而建立的新組織和部門。他們仍在進行重組。」

從2023年到2025年，灣區失去了13萬7200個科技工作。在此期間，科技公司宣布了多輪全球範圍內的裁員計畫。

總部位於聖塔克拉拉的英特爾公司表示，計畫在去年年底前裁員3萬4000人。總部位於西雅圖的亞馬遜公司表示，計畫裁員1萬4000至3萬人。總部位於西雅圖的微軟公司宣布裁員1.9萬人，總部位於蒙洛公園的Meta公司也宣布將在全球裁員3600人。

加州就業發展廳前主任伯尼克（Michael Bernick）表示：「2025年的科技行業裁員標誌著該行業重組的最後階段。裁員速度已經放緩，科技公司也進行了調整。」

BMO資本市場首席經濟學家安德森(Scott Anderson)表示：「疫情後科技行業崗位的流失正在放緩。」 「三年的裁員有助於重新平衡就業結構。」

該地區的科技業就業流失已開始減少，這在很大程度上歸功於南灣地區就業流失的減少。

2025年科技業的主要就業中心僅損失了8300個就業機會。根據Beacon估計，2024年南灣地區失去了4萬2600個科技職缺。

灣區在2025年失去了2萬個非農業就業機會。去年12月，灣區新增了2300個各類就業崗位，其中南灣地區新增的1800個科技職缺推動了這項成長。

「灣區的就業流失可能很快就會結束，但這距離科技業強勁的就業成長還有很長的路要走」，加州經濟持續研究中心主任利維（Steve Levy）表示，灣區科技產業要扭轉頹勢，需要做三件事。

「第一，必須加強建造更多新員工能夠負擔得起的住房」，利維說，「第二，需要將資料中心和人工智慧的創新轉化為新的就業機會。第三，需要制定更友善的移民政策。」

世報陪您半世紀

裁員 灣區 加州

上一則

奧運冰后劉美賢與山口 同來自東灣、20歲摘金

延伸閱讀

海濱變賽道 紅牛F1賽車、特技摩托轟鳴 灣區沸騰

海濱變賽道 紅牛F1賽車、特技摩托轟鳴 灣區沸騰
BART預算赤字 或衝擊灣區捷運站周遭房價

BART預算赤字 或衝擊灣區捷運站周遭房價
灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會
金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會

金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會
極端低溫警報 灣區遇4年來最寒冷夜晚

極端低溫警報 灣區遇4年來最寒冷夜晚

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」