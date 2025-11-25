金山教育程度最高人口 住哪些郵區？

舊金山是美國教育程度最高的城市之一，25歲以上人口擁有研究所以上學歷的比例高達26%。(本報檔案照)

作為科技產業蓬勃發展中心、鄰近多所知名大學，舊金山 是美國教育程度最高的城市之一。在全美範圍內，25歲以上人口擁有研究所以上學歷的比例為14%，舊金山地區的此一比例、高達26%。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)運用人口普查 數據，分析舊金山哪些郵遞區號的居民教育程度最高。不同郵遞區號的高學歷族群比例，因學位類型而不同。

郵遞區號94105包含自Rincon Hill區域，下至市場街(Market Street)、上至Embarcadero，該地區擁有碩士以上學位的人口比例最高。在專業學位包括法律或醫學等學位方面，包含舊金山加大(UCSF)Parnassus校區附近的Diamond Heights、雙峰(Twin Peaks)、Forest Knolls的郵遞區號94131位居首位。博士學位方面，則在米慎灣(Mission Bay)郵遞區號94158名列第一。

舊金山紀事報創建一個基於不同類型學位人口比例指數，以確定哪個郵遞區號居民教育程度最高。高中學歷人口比例為1分、副學士學位(associate’s degrees)人口比例為1.5分、學士學位(bachelor’s degrees)人口比例為2分、碩士學位(master’s)3分、專業學位4分、博士學位5分。若一個郵遞區號內，一半人口僅完成高中學業、另一半人口擁有學士學位，則指數為0.5x1+0.5x2。

根據此指數排名，位在Rincon Hill郵遞區號94105得分最高，覆蓋米慎灣郵遞區號94158則位居第二。這兩個區域的30歲上下人口比例相對較高，以豪華高層建築知名的Rincon Hill地區靠近許多高薪科技公司、雇用擁有高學歷人才；舊金山最新社區米慎灣，則是舊金山加大醫學中心所在地。

舊金山紀事報分析發現，綜觀來看，教育程度與收入中位數密切關聯。例如，郵遞區號94105不只是舊金山所有郵遞區號教育程度最高，收入中位數也最高。