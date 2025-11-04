電影「最後一堂課」柏加大教授挑大梁

萊克教授的社群媒體資訊。 (x.com)

柏克萊加大 教授成為新電影「最後一堂課」（the Last Class）的主人翁，而且這部電影的初步票房令製作人相當意外。

SFGATE報導，1980年代初期，萊克（Robert Reich）走進了他作為教授的第一堂課。新上映的紀錄片最後一堂課則展現了他人生中這一章的終結，片中他正在加州大學 柏克萊加大講授廣受歡迎的「財富與貧窮」（Wealth and Poverty）課程的最後一個學期。

這是導演基爾施納（Elliot Kirschner）的首部劇情片。該片票房收入已達70萬美元，考慮到它尚未廣泛上映，這個成績已經令人驚訝。影片以萊克和學生們一起自拍開始。他在校園裡人氣極高，甚至有學生請他在運動鞋上簽名。

除了教學之外，萊克的職業生涯也建立在政府服務的基礎上，包括擔任歐巴馬總統的經濟顧問、柯林頓總統的勞工部 長以及福特政府的幕僚。他也是媒體界經濟學領域的傑出代言人，共同創立了教育經濟學非營利組織「不平等媒體公民行動」（Inequality Media Civic Action），並撰寫了「體制：誰操縱了它，我們如何修復它」等暢銷書。

但根據紀錄片的描述，他身為教授的工作或許才是最能定義他的。「我當了42年的教授，我做過很多其他的事情，但我總是回到教學崗位。教學是我的家，說實話，我無法想像不做教學會是什麼樣子。」他在影片開頭說道。

然而隨著年齡的增長（現年79 歲），萊克開始懷疑自己是否還能以同樣的水平履行教授職責，並最終決定在2023 年辭職——盡管他非常鄙視「退休」這個詞。

這部電影沒有深陷於經濟理論中，而是聚焦在主角的人性、他對教師職業的崇敬、教育在民主中的作用。如同最優秀的教師一樣，萊克的興趣不在於說服學生思考什麼，而在於如何思考。