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AI取代入門級工作 15大科技公司6年來招募新畢業生下降50%以上

編譯林思牧／綜合報導
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畢業季即將到來，莘莘學子希望自己不會是「畢業即失業」。(本報檔案照)
畢業季即將到來，莘莘學子希望自己不會是「畢業即失業」。(本報檔案照)

與十年前相比，今年主修科技學科的大學畢業生面臨嚴峻的「無入門等級工作」可做的窘境，因為這些工作大多已被AI取代。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，今年即將畢業的大學生對自己的職業前景感到焦慮是有道理的。與十年前甚至幾年前的情況相比，這群畢業生面臨的就業市場情況嚴峻。

創投公司 SignalFire 的一份新報告顯示，自2019年以來，15家最大的科技公司招募的新畢業生數量下降了50%以上。在2023年所有階層大規模裁員之後，去年中、高階職位的招募數量有所反彈，但入門級職位（entry-level jobs）的招募數量仍有所下降。人口普查數據顯示，整體失業率與應屆大學畢業生失業率之間的差距最近達到了歷史最高水平。

在疫情初期勞工具有優勢，科技公司大幅增加招聘，為各級員工提供了前所未有的經濟實力，而混合和遠距工作的廣泛接受則擴大了潛在雇主的數量。但從2023年開始，過熱的就業市場引發了矽谷的裁員浪潮。嚴重的經濟不確定性使得雇主在招募新員工方面三思而後行，而人工智慧正迅速承擔起曾經由實習生和其他早期職業工作者負責的工作職能。

SignalFire 人才主管多西（Heather Doshay ）說：「時代變了，精簡（lean）是當今的潮流。公司優先招聘經驗豐富的員工，而不是初級人才，我們看到融資輪次減少、團隊規模縮小、新畢業生項目減少以及人工智慧的興起，所有這些都導致了這種低迷。」

即使是已經找到工作的柏克萊加大畢業生也對當前的經濟狀況感到憂慮。工業工程專業的 Manas Chithirala 即將在沃爾瑪擔任工程師，他說自己只是「運氣好」。

21歲的公共政策專業學生Billy Meneses表示，自從三年前進入史丹佛學習以來，就業前景發生了巨大變化。 「我認為大學根本不能保證你能找到工作，儘管史丹福畢業生找工作可能會容易些，但如果你不培養硬技能，找到事仍然很艱難。」

人工智慧 柏克萊加大 人口普查

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