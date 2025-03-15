請問專家／安心指南為華人量身定做

安心指南

心理健康 與身體健康同樣重要，但許多人仍對心理健康話題感到避諱。華人 健康促進計畫與心理健康專家密切合作六個月，精心編寫這本140頁的「安心指南」，希望幫助華人社區更了解心理健康、提升心理韌性，並找到合適的資源。

這本完整的心理健康手冊專為華人及其家庭設計，內容豐富，提供專家建議與實用資訊，分為三大部分：

第一部分：心理健康的必要常識

介紹心理健康的基本概念、生活挑戰及常見心理疾病，幫助讀者了解心理健康的重要，以及對日常生活的影響。

第二部分：提升心理健康的方法

提供實用工具與策略，學習管理壓力、建立韌性及進行自我照顧，包括結合東西方的紓解壓力的方法。

第三部分：如何尋求心理健康的服務

提供全面指引，幫助讀者找到適當的支持與本地資源，學會如何與親友展開有關心理健康的對話，並在緊急情況下，尋求危機支援。

為什麼需要一本全面的心理健康指南？

許多華人對心理健康問題感到陌生，甚至選擇避而不談。然而，心理健康問題在華人群體中並不少見，但就診率卻相對較低。

在華人社區，心理健康問題常被忽視、淡化、或甚至否認，由於文化上不習慣公開討論心理健康，害怕可能不被接受，情緒困擾常轉而以身體症狀的形式表現。

在華人傳統文化中，對心理健康有許多負面想法與概念，導致偏見、恐懼與歧視，使心理健康問題蒙上恥辱感，從而阻礙人們尋求幫助，限制治療的可及性，並妨礙康復過程。

華人社區對心理健康的誤解

心理疾病是業報或前世做錯事的結果。

事實：心理健康受多種因素影響，包括生理、心理和社會環境，與「業報」無關。

心理健康問題應該靠自己克服。

事實：心理健康問題就像身體疾病一樣，許多人需要專業幫助才能改善。

心理疾病患者很暴力。

事實：只有3%-5%的暴力行為與嚴重心理疾病有關，而心理疾病患者反而更容易成為暴力犯罪 的受害者。

心理健康問題是懶惰或軟弱造成的。

事實：心理健康受基因、神經傳導物質、生活經驗等影響，與「懶惰」無關。

心理疾病是無法康復的。

事實：許多心理疾病可以透過治療和支持改善，許多患者能夠回歸正常生活。

兒童不會有心理健康問題。

事實：許多心理健康問題在童年時期開始，早期發現與治療至關重要。

心理疾病是無法預防的。

事實：許多保護性因素可以幫助維持情緒健康，減少罹患心理健康問題或疾病的可能性，例如妥善紓解和管理壓力、獲取所需要的資源、學習並練習情緒管理、人際關係、自我照顧等重要的人生功課、提升與維持身體健康，以及參與社區活動。利用這些保護性因素，可以建立屬於自己的心理健康緩衝區。

有心理健康問題的人，即使情況控制良好，也無法承受工作帶來的壓力。

事實：有心理健康問題的人在獲得適當的治療與資源來有效管理健康後，能與其他員工一樣具備生產力，甚至表現得同樣出色。

這些誤解不僅延誤治療，還加劇了對診斷或尋求心理健康資源的恐懼。華人比較可能擔心診斷結果或使用心理健康服務，會影響他們的工作以及別人對他們的看法。

什麼是心理健康？

根據世界衛生組織 (WHO) 的定義，心理健康是一種心理和精神狀態，讓人們能夠應對生活中的壓力，發揮自身潛能，良好地學習與工作，並為社區作出貢獻。

心理健康影響我們如何思考、感受和行動，在我們面對生活挑戰，處理壓力、與他人互動以及做決定時，發揮關鍵作用。良好的心理健康不僅僅是沒有心理疾病，還包括能有效的調節情緒、管理壓力，並建立健康良好的人際關係。

可以把心理健康想像為一個連續的光譜，不是非黑即白。心理健康的水平會隨著多種因素而波動，例如文化、社會規範、資源、健康狀況以及環境等。

心理健康問題與心理疾病的區別？

心理健康問題：幾乎每個人都曾在某些時刻，經歷心理問題帶來的困擾，包括一些感受和症狀，雖然未達到心理疾病的診斷標準，卻可能影響生活的許多面向，包括社交關係、友誼、身體健康、工作和家庭。影響程度則因人而異。

心理疾病（經臨床診斷的心理健康障礙）：心理疾病會造成認知、心理、情緒、以及較高層次行為如社交互動或規畫能力上的顯著失調。心理健康問題與心理疾病之間並沒有明確的界限。只有心理健康專業人士才能進行診斷。

有心理健康問題或心理疾病的人，只是某些方面遭遇困難，在生活中許多領域仍能表現良好。在大多數情況，即使是朋友甚或家人都難以辨別這個人的情況是否有心理問題還是心理疾病。

如何提升心理健康？

這本指南包含許多心理健康專家的實用建議，例如：

結合東西方的壓力管理技巧

如何找到會說中文的心理健康專業人士

幫助親友應對情緒與心理健康挑戰的方法

心理健康與身體健康同樣重要，擁有心理健康知識能幫助我們提升幸福感，並支持身邊的人。

安心指南提供英文、繁體中文和簡體中文版本，可免費下載！開始您的安心之旅！

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得獎人將於5/15前透過email通知，並在華人健康促進計畫的臉書群組（Facebook.com/groups/ChineseHealthInitiative）公布！