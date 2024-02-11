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訂閱危機專題／手機商店訂閱要詳查 過期卻仍扣款

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
蘋果手機應用要多查閱訂閱內容。(美聯社)
蘋果手機應用要多查閱訂閱內容。(美聯社)

現在手機商店方便的應用程式很多，大多有收費。有些使用一段時間以後，就不用了。但如果不取消訂閱就會一直收費。

最初董小姐也無暇顧及，但是隱隱覺得有些已經不用的應用，還沒有取消訂閱。比如之前訂閱的一款拍照識別植物種類的應用，現在直接用Google免費圖片搜索就可以代替。還有手機掃描功能的應用，直接用蘋果手機中的Note裡的掃描功能就好了。

而她沒有想到，年初下載的一款尋找家政服務的應用每月要扣她兩次費用。一次是月費（包括會員費和家政背景調查費用），收24.99元一個月。她事先以為是一次性收費，認為價格還可以接受。豈料是月月收費。雖然她只用了一次，可是已經連收她10個月的費用。

另一項就更離譜，是家政應用的家庭會員費。明明家裡只有她一個人用過這應用，哪來的家庭會員費？而且她明明已經被收過一次會員費了。這一項居然每月要收她39.99元。想起只使用過一次應用，真是血虧。

這樣的應用，只能馬上停用。可是一看信用卡帳單，發現此前已經停用的一項應用，手機裡也已顯示訂閱過期，卻一直還在信用卡扣款。董小姐致電蘋果公司客服，被告知要找應用開發的公司。然而對方並沒有客服接聽電話。郵件也沒有回覆。她最後只能停用這張信用卡止損。

董小姐希望大家都多查閱自己的手機訂閱，防止不必要損失。日前，某公司又傳出通過誤導性廣告引導訂閱家庭共享服務，但很多應用根本就不支持家庭共享。據說已經有百萬用戶蒙受損失。

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