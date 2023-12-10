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富裕郊區爆過度競爭恐懼 亞裔太拚 嚇走白人學生？

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
亞裔學業太拚，嚇走白人學生？（Jeswin Unsplash）
亞裔學業太拚，嚇走白人學生？（Jeswin Unsplash）

今年來關於亞裔家庭和白人家庭爭奪教育機會的議題不絕於耳，特別是在高收入和高教育程度的中產地區。

國家經濟研究所發布的一項對加州富裕郊區的研究顯示，有越來越多的亞洲學生在這些地區註冊，而白人家庭開始從這些地區的公立學校流失。但這一現象背後的原因，可能是出於對過度學術競爭的恐懼，而不是單純的種族主義。而亞裔是美國增長最快、成就最高的族裔之一。

研究數據顯示，在高收入的郊區，每增長一個亞裔學生，就有0.6個白人學生離開，很多時候是徹底搬離，而不是轉學到同一地區的私校或特許學校。研究人員在根據遷徙方式對觀測數據做出調整後，這一現象變得更加突出—每一個亞裔學生的到來就和1.5個白人學生的離開相關連。

沒有研究數據顯示亞裔學生的數量和例如非裔或西裔等其他非白人族裔相關聯；因此白人學生的遷徙並不是對所有非白人族裔鄰居的反應。更多定性研究證據表明，針對亞裔的歧視並非這一現象背後的原因。

芝加哥大學國家觀念研究中心的一項長期公眾態度調查顯示，受過高等教育者比教育程度低的人對亞裔無感或不信任要少得多。國家經濟研究所的這項研究針對的正式高收入高教育水平者聚集的地區。

國家經濟研究所結果的共同作者布斯坦（Leah Boustan)是普林斯頓大學的經濟學家。她認為，亞裔與白人學生遷徙的關聯主要來自學業表現。加州數學和閱讀測試成績的數據表明，學校亞裔學生的比例和該校平均測試成績直接相關。但白人學生和學校平均成績之間則沒有這種關聯。

也就是說，新來的亞裔學生給學校帶來了更強的學術成績，但同時也可能讓他們的白人同班同學相形見絀。布斯坦說，這在大學申請季是很可怕的，因為大學通常會基於班級的GPA排名來考慮錄取。

亞裔 加州 種族主義

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