推特總部要搬？ 馬斯克：不會永久設在舊金山

馬斯克透露，Twitter可能不會永久將總部設在舊金山。(美聯社)

馬斯克 (Elon Musk)日前透露，Twitter可能不會永久將總部設在舊金山 。他23日在倫敦舉行的華爾街日報執行長高峰會上，線上遠距回應有關公司是否留在加州 的問題時，給出了不置可否的答覆。

舊金山市府官員上周宣布，正在調查Twitter，有六名前Twitter員工指控馬斯克團隊將公司總部變成「推特旅館」(Twitter Hotel)，此舉違法。馬斯克在裁員近80%的Twitter員工之後，因為有員工必須熬夜上班、留宿辦公室，因此在公司總部辦公室部分區域設置為休息區。

舊金山建築檢察部門(San Francisco Department of Building Inspection)表示，將針對該指控進行調查。

前Twitter員工控訴，馬斯克團隊下令對位在舊金山市中心一棟1930年代裝置藝術風格的Twitter公司總部進行了多項改造，違反建築法規。根據訴訟內容，辦公室改造項目包括關閉燈光，以及添加在緊急情況下不能打開的鎖。

2021年，馬斯克將電動車Tesla公司總部、從加州搬到德州，這項動作是在疫情期間，Tesla重啟工廠運作時，與加州阿拉米達縣衛生官員就相關防疫規定發生爭執之後發生。