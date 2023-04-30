台短跑好手廖晏均 來美留學苦練 只為0.01秒突破

廖晏均曾以國手身分代表台灣參加2018年雅加達亞運會，現在就讀於聖荷西州立大學。（記者葛歆睿／攝影）

每周一至周六的下午，聖荷西 州立大學田徑隊都會在迪安薩社區學院（De Anza College）訓練。在這群以黑色皮膚非裔 為主的學生運動員 中，一張亞洲女生的面孔格外顯眼，她就是來自台灣的廖晏均。她曾以國手身分代表台灣參加2018年雅加達亞運會，同年12月來美國讀書，僅用了一年半的時間就修完大專（Associate Degree），期間在全加州社區大學的100米和200米短跑比賽中奪得冠軍，順利拿到聖荷西州立大學的全額體育獎學金（國家大學體育協會第一級別/NCAA Division 1）。

真正愛上跑步 喜歡突破自我

廖晏均的專長是100米、200米、4x100米接力和4x400米接力。她的短跑天賦能夠被挖掘，還是因為上小學時，課間喜歡追著同學跑來跑去。「有一天被班導發現我跑得蠻快的，就問我說，『妳有沒有興趣參加田徑隊呀？』」廖晏均坦言，當時抱著「why not」的心態答應下來，結果去了幾天覺得很累，就有「翹練」。不過，當時的教練還是幫她報名參加比賽，而她一跑就拿到了台北市小學100米第一名。

嘗到了勝利所帶來喜悅，廖晏均在心裡許下了更大的目標，「我對自己說，如果我認真練習，到國、高中是不是就能成為全國第一？」就這樣，她開始認真訓練，並真正愛上了跑步。她說，「小時候喜歡跑步是喜歡追到人的感覺，長大後喜歡跑是因為喜歡突破自我的感覺。」而對短跑運動員來說，想要快0.01秒都十分困難。為了追求每一個0.01秒的突破，廖晏均多年來堅持每天練習，同時還要兼顧學業。

不願放棄讀書 留美獲獎學金

在台灣，大部分體育生都會去念體育班，因為課業較少，能夠有更多時間練習體育項目。可廖晏均不想放棄讀書，因此選擇念普通班。雖然會因為比賽缺課很辛苦，但這個決定為她成功留學美國並獲得全額獎學金奠定了基礎。

2018年對廖晏均來說是關鍵而忙碌的。8月，她首次參加了亞運會，遺憾最後差0.01秒無緣女子100米總決賽。比完亞運，她又馬不停蹄地開始準備留學美國。在家人的支持和幫助下，廖晏均短短幾個月內就搞定了托福、學校和簽證，同年12月底抵達美國，進入聖馬刁學院。她按照計畫先讀社區大學過度，提升語言、適應環境，同時參加比賽，爭取拿獎學金進入四年制大學。

為了盡快實現目標，廖晏均暑假和寒假都會上課，最多的時候一個學期修了27個學分。通常需要兩年才能讀完的大專學位，她只用了一年半。而在跑道上，她一舉奪得全加州社區大學100米和200米短跑冠軍，成功收穫聖荷西州立大學的全額獎學金。

過去在台灣和社區大學的比賽中成績突出的廖晏均，到了美國體育頂尖的聖荷西州立大學田徑隊只是普通水平。（記者葛歆睿／攝影）

進入聖荷西州大後，廖晏均選擇了社會學專業。她表示，雖然來美國不是一條簡單的路，但非常值得，因為可以學習、體驗不同的東西，同時鍛鍊生活技能。作為體育生，她每天都要至少訓練三個小時，但在學業方面並沒有和普通學生被差別對待。她感嘆，「美國不會因為你是學生運動員，就給你比較簡單的課程、或降低標準，功課達到要求的標準才能參加比賽訓練。」

面對非裔自卑 轉念用實力說話

聖荷西州大是全美體育水平最高的D1大學之一。過去在台灣和社區大學的比賽中成績突出的廖晏均，到了聖荷西州立大學田徑隊只是普通水平。而正如開篇所述，整個田徑隊幾乎都是非裔，比賽場上也是如此。廖晏均表示，剛開始和非裔一起比賽會感到害怕，因為覺得他們有先天的身體優勢，「很高、很快、很壯」。在成績不好時，便會陷入自我懷疑，認為與自己是亞洲人有關。倒是她的隊友們在得知她的想法後，一直給予她鼓勵。

剛開始和非裔一起比賽時，廖晏均（中）會感到害怕，因為覺得他們有先天的身體優勢。（記者葛歆睿／攝影）

廖晏均稱，她知道這麼想其實不對，但在美國比賽就是會有在台灣時沒有的緊張和不自信，「尤其當整個賽場上只有我一個亞洲人時，多少會有點無助，甚至覺得自己不屬於這裡。」有時候，能感覺到別人的眼神中流露出的「一個亞洲小女生跑來這裡幹嘛」的質疑。「剛開始會感覺不舒服，但想想又覺得挺正常，因為在D1的田徑比賽中本來就很少有亞裔。能做的只有用實力證明他們是錯的」。

當整個賽場上只有她一個亞洲人時，廖晏均會感到有點無助，覺得自己不屬於這裡（記者葛歆睿／攝影）

2023年春季學期是廖晏均在美國的最後一個賽季，她以7秒43的成績打破了聖荷西州立大學女子室內60米紀錄，並且希望與隊友一起進入4x100米接力的全國總決賽。參加完美國大學的比賽之後，她就會結束四年的旅美生活返回台灣，備戰9月的亞運會和10月的台灣全運會。廖晏均表示，回顧這一路在初抵美國求學，一直到取得聖荷西州立大學全額獎學金等難忘的奮鬥過程，她也特別感謝來自舊金山經濟文化辦事處提供的諸多協助。