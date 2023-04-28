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金山灣區FASCA海外青年文化大使新生培訓 名額將滿

本報訊
金山灣區FASCA海外青年文化大使新生培訓名額將滿。（主辦單位提供）
金山灣區FASCA海外青年文化大使新生培訓名額將滿。（主辦單位提供）

僑委會「海外青年文化大使（FASCA）新生培訓」以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，帶領青少年透過新生培訓，以及全年持續性培力活動及安排僑社服務，培育青少年文化涵養及領導長才。

金山灣區場次訂於6月16日至18日在金山灣區華僑文教服務中心（100 South Milpitas Blvd, Milpitas, CA 95035）舉行，歡迎14歲至17歲華裔青少年踴躍報名參加，即將滿額。

新生培訓共3日，將聘請台美兩地教授及專業講師帶領，活動包括文化及移民尋根體驗課程、領導統御課程，讓學員尋根、挑戰自我，成就自我之領導與團隊價值，另藉由族裔平等及生命教育課程，培養青少年宏觀思考能力。

學員結訓完成後成為青年文化大使，後續透過「培力計畫」安排學員參與多元線上課程及僑社服務，讓青年發揮文化大使力量。

網址：https://wceo.regfox.com/2023fasca

聯絡方式：林怡嫻Yolanda Lin

電話：408-747-0394分機117

電子郵件：[email protected]

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