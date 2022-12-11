請問專家／肺癌的篩檢與管控

介入性肺臟科余安醫師

介入性肺臟科余安醫師（Elizabeth Yu，MD，PhD）畢業於麻州大學醫學院，在Tufts Medical Center完成內科住院醫師和內科主任住院醫師實習，在加州大學舊金山分校醫院（UCSF）完成肺科和重症訓練，以及由UCSF、Palo Alto Medical Foundation和El Camino Health聯合提供的介入性肺臟科專業訓練。她專長於微創支氣管鏡手術 ，目前在El Camino Health山景城院區進行這項先進手術。研究興趣包括肺癌的診斷和管理以及介入肺病學設備的開發。

關於肺臟和肺癌的基礎知識

肺是胸部兩個海綿狀的器官，左右側各有一個。呼吸道始於喉嚨中的氣管，然後像一棵倒掛的樹，分為左右兩邊，當這些分枝到了末端時，形成肺泡，也就是我們每次呼吸時交換氧氣和二氧化碳的地方。肺癌通常發生在呼吸道的內壁或肺泡裡面。

肺癌是全世界癌症 死亡的最常見原因，第二高的是大腸癌。僅2020年一年，就有180萬人死於肺癌，是大腸癌的兩倍。肺癌主要發生在65歲以上的人群中，平均診斷年齡為70歲。肺癌主要有兩種類型：非小細胞肺癌和小細胞肺癌。非小細胞肺癌更為常見。其他還有一些比較不尋常的肺癌。

肺癌的風險因素

肺癌最大的風險因素是抽菸。80%的肺癌死亡是因為抽菸而引起。雪茄跟菸斗也是危險因素，但不如香菸那麼嚴重。

還有很多其他風險因素，有些是我們無法改變的，如基因、家族史和年齡。有些是可以改變的，如接觸石棉、氡氣和輻射等物質。一般來說，石棉接觸與職業接觸有關。現在很多房子裡都有石棉，但只要它們維護良好且不受干擾，並不會增加患肺癌的風險。

還有空氣汙染，不管是室內還是室外，也會增加肺癌的風險。

肺癌的症狀

肺癌的症狀常常沒那麼明顯，有時候是持續的咳嗽、胸痛或呼吸急促，有時會有喘鳴的聲音、咳血或覺得很疲乏。

另外兩個症狀，可發生在其他任何的癌症：沒有刻意減重卻發現體重減輕，或有發燒、發冷或盜汗的現象出現。

如果肺部的同一點老是有復發性的肺炎出現，或是說胸部的淋巴結腫大，有時也是患肺癌的徵兆。淋巴結就像是屋頂接水的水槽一樣，在我們的頭頸部有超過600個。任何時候出現感染、炎症或癌症時，淋巴結都會腫大。胸部淋巴結腫大並不一定意味著患有癌症，可是您應該要跟醫生討論到底是什麼原因。

如何篩檢 肺癌？

肺癌通常是分成第一到第四期；第一期是在局部的，第四期是最晚期的，已經擴散到身體的其他部位。肺癌評估很重要，因為預後和治療直接取決於腫瘤大小和擴散情況。這方面，肺科醫生可發揮很大的作用，他們可以提供戒菸諮詢服務，正確診斷，分期和治療肺癌。一旦癌症治療開始，他們還可以幫助管控因肺癌治療產生的任何副作用或併發症。

肺癌篩檢，目前主要是以低劑量的電腦斷層掃描。篩檢的條件是必須年齡在50到80歲之間；目前是吸菸者或戒菸還不滿15年；而且抽菸史要超過20個包年，就是一天一包達到20年的時間，或者是每天抽半包，抽了40年。

如何診斷肺癌？

診斷肺癌一般是通過影像測試。通常第一步是做X光片攝影，但它不能提供很多細節。 如果我們在X光片上看到一些可疑的東西，接下來第二歩是做電腦斷層掃描。另一種可以進行的是PET掃描 (正電子斷層掃描)。在這個掃描中，病人身體先注入放射性糖，體內任何代謝活躍的細胞都會吸收這種染料，呈現在影像中。雖然正電子斷層掃描非常有效，但不能區分感染、炎症和癌症，因為這三種情況都會吸收糖色而在影像上顯示出來。

最終要確認到底是不是癌症，必須要做活檢（切片）。一般有三種方法，一是由介入性肺病科醫生來做，使用一根末端帶有攝像頭的長管，將其插入病人的嘴巴，可以進入到肺裡頭去取樣來做活檢。另外一種是用介入放射科的方法，由皮膚穿進身體裡去。最具侵入性的活檢是以手術方式，外科醫生會在病人胸壁上做小切口，並使用器械切出較大的部分來做檢查。

怎麼治療肺癌？

如果手術可行的話，我們都會建議做手術。外科醫生可以用微創的方式來為病人做手術。另外一種治療方式是放射療法，由放射腫瘤科醫生來做，放射療法對於控制肺癌，阻止擴散非常有效。

如果癌症已經擴散，光做手術跟放療還不夠的話，我們就要採取化療。化療通常是透過靜脈輸液管來進行，通常每周一次，持續數周。

醫學界在肺癌治療方面有很多的研究持續在進行，近年也取得一些進展，包括標靶基因治療。根據活檢獲得的組織，我們可以進行分析，如果腫瘤有特定的突變，並且有藥物治療，我們可以給予標靶基因藥物治療。相對於化療，標靶基因治療的好處是可以減少對正常細胞的損傷，而且是採用藥丸而非靜脈注射。這就是為甚麼活檢那麼重要，我們必須要取到腫瘤組織，才能做這些分析。

還有一種免疫療法的藥物。免疫療法能夠刺激、增強您的免疫系統，來攻擊這些癌細胞。免疫療法通常通過靜脈注射進行。

為了減少得到肺癌的可能性，請記住：請千萬要戒菸！如果符合條件的話，請您去做低劑量的電腦斷層。您可以諮詢您的家庭醫生，或者肺科相關的醫生。

肺癌篩檢：低劑量電腦斷層掃描

很多研究證明低劑量電腦斷層掃描 （Low Dose CT Scan），可以在早期發現肺癌。早期發現的話，治癒的可能性更大，可以有效地降低肺癌死亡率。

患肺癌的風險，隨著使用菸草和年齡增長而升高。如果是屬於高危險族群，一般建議每年要進行一次低劑量的電腦掃描。

有高比例的華裔婦女罹患肺癌卻從未吸菸，不符合保險給付資格。El Camino Health提供低價自費的低劑量電腦斷層掃描，只需$175.48，幫助高危險族群早期診斷及預防。需經醫生評估您的風險後下單檢驗。欲知詳情，請諮詢El Camino Health肺結節導航員(Lung Nodule Navigator)英文服務專線650-940-7301。

對於住在南灣，符合低收入資格，或沒有保險，或保險給付不足的居民。El Camino Health癌症中心提供免費的肺癌篩檢，詳情及資格，請致電癌症中心：650-988-8338（英文服務）

本專欄由El Camino Health華人健康促進計畫提供。誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。