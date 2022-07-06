加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

聯邦儲備局提高利率，以科技業為主體的舊金山經濟衰退的危險依舊存在。（Getty Images）

舊金山 地區經濟學家伊根 (Ted Egan) 表示，雖然本地5月失業率只有1.9%，創下舊金山失業率歷史新低紀錄，可是經濟衰退的潛伏危險依舊存在，主要因素是聯邦儲備局 (the Federal Reserve) 計畫提高利率 。

伊根說，科技業對提高利率最為敏感，如果利率提高過大，科技業將蒙受巨大衝擊，影響整個灣區的經濟發展。

業界專家表示，如利率提高，創投資 本家將減低投資，因此會直接衝擊新創公司。根據CB Insights上周發表的數據，全球第二季間創投資金下跌約27%。

經濟衰退的定義是全國經濟生產總值連續兩季下跌。可是目前科技界仍持續徵才，伊根表示，這種現象非常鼓舞人心，因此他不認為類似2001年的互聯網泡沫化情形會重複出現。

新冠疫情緩和之後，舊金山經濟恢復情形落後於全美其他城市，如果經濟持續下跌，將會對舊金山剛復甦的經濟形成威脅。伊根說，新冠疫情爆發後，科技界持續聘僱大量員工，這是舊金山經濟發展的主要動力，如果科技業經濟力轉弱，將會對舊金山經濟形成重大衝擊，情形將比其他城市嚴重。

中半島門羅公園市 (Menlo Park)著名的紅衫創投資本公司 (Sequoia Capital)對新創公司表示，創投資本目前面臨重大的關鍵期，主因是目前股市下跌與恢復情況比2020年新冠疫情爆發時要嚴重。

以科技業為主的那斯達克指數從去年11月的高峰期下跌30%，情況比1970年代經濟衰退期來得嚴重。紅衫資本對新創公司表示，現在已非不顧一切、全力求取成長的時刻。

隨著利率調高，灣區房市出現冷卻現象，然而專家認為情況與2008年房市崩盤情形不同，即使如此，購買房產面臨挑戰提高。房地產經紀公司Compass灣區首席市場分析師卡理斯勒 (Patrick Carlisle) 表示，利率提高、股市下跌、科技業裁員，這些因素都會冷卻房市。隨著物價上漲，房市冷卻情形會更為嚴重。Compass日前也裁員10%，裁員總數高達450人。

伊根表示，如2022年真的出現經濟衰退，情況與2020年新冠疫情、2008年房市崩盤，以及2001年互聯網泡沫化情況不同。如果經濟衰退果真發生，應該是聯邦貨幣政策所促成的，可是如果通貨膨脹情形減緩，利率調高情形也將會緩和些，這對科技業與地方經濟衝擊也將降低。他說，聯邦刻意冷卻市場，用意並非戳破經濟泡沫，而是避免經濟發展過熱。