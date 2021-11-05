庫比蒂諾、台中市高中生 線上交流疫情影響

庫比蒂諾與台中市舉辦高中生線上交流活動。（記者李榮／翻攝）

庫比蒂諾與台中市一直以來都有進行兩市之間的高中生交流活動，但去年因為新冠肺炎 （COVID-19）疫情 的關係而停辦。今年雖然疫情減緩，但還是未能舉辦實體聚會，庫比蒂諾台中友誼城市協會因而舉辦線上座談，邀請兩地高中生分享經驗。活動以新冠肺炎為交流主題，大家分享「新肺對我們生活的影響」，以及「新肺疫情之下的應對解決方法」。

當日會議用中英文雙語進行，分成兩段闡述在疫情中大家的生活、學習、娛樂等方面的問題和應對措施。共有台中興大附中、台中市立長億高中和興大附農，以及庫比蒂諾的庫比蒂諾高中（Cupertino high school）、林布魯克高中（Lynbrook high school），與教會學校「Valley Christian High School」等六所學校參與。

舊金山經濟文化辦事處副處長李盈興等人都上線致意。庫比蒂諾市議員魏虹，以及來自台中教育局 的主任秘書王淑懿、科長李真玲，還有庫比蒂諾台中友誼城市會長胡威妮、首席顧問傅紅玉及顅問李萍萍、多位學校校長與老師都上線參加。

胡威妮指出，此次活動的特色是用雙語進行，議題也是以和大家生活息息相關的事情來講述和討論，「希望能使的座談會更生活化，更活潑。同學們能表達對疫情生活的心得。」她表示，疫情給世界各地所帶來的衝擊，但大家也逐漸摸索出因應的方式，希望能激盪出年輕學生在後疫情時代應具備的態度及能力，也期待疫情盡快結束，歡迎台中的同學們來美國參訪旅遊。

當日共有雙城共六組同學，每組在論述表達方式上都非常豐富有趣，大家用母語及第二語言的交流中轉換也十分順暢及流利。參與同學表示，透過座談會能認識新朋友，也能了解不同國家的抗疫方式，十分有意義，活動並增加大家對英文和華語文的學習興趣。