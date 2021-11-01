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天然美容聖品 6食物女性可多吃

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葡萄含有一定的抗氧化成分。(Getty Images)
葡萄含有一定的抗氧化成分。(Getty Images)

女性都渴望保持年輕美貌，為了保持美好的狀態，會使用各種護膚品和保健品來保養自己。外用產品固然有效果，但是如果搭配上飲食，效果會更加明顯。女性要多吃哪些美容食物呢？

1、葡萄

葡萄中含有豐富的維生素C，可以幫助人體補充維生素，而且葡萄含有一定的抗氧化劑，這些抗氧化劑在進入皮膚後會起到抗氧化的作用，對於防止皮膚衰老有很大的好處。另外，桃子也是含有較多水分的水果，也能夠幫助人體補充營養成分，保持肌膚的年輕狀態。

2、胡蘿蔔

胡蘿蔔是一種非常有營養的蔬菜，在日常生活中也很常見。胡蘿蔔中含有獨特的胡蘿蔔素，可以使女性的皮膚時刻保持水潤、不乾燥的情況。而且胡蘿蔔中的維生素，也能夠使皮膚變得更加細膩有光澤，同時還有一定的抗衰老功效。

胡蘿蔔素有助皮膚時刻保持水潤。(Getty Images)
胡蘿蔔素有助皮膚時刻保持水潤。(Getty Images)

3、黑豆

黑豆是一種常見的粗糧，含有很豐富的營養素和維生素，可以幫助身體補充膳食纖維，促進腸道的蠕動，幫助排出體內的毒素和垃圾，有很好的排毒抗衰老的功效。

4、檸檬

檸檬中含有豐富的維生素C，可以幫助身體補充營養，而且對於美白肌膚也有一定的效果。另外，檸檬最重要的作用是可以幫助人體進行排毒，能夠緩解肌膚暗黃的情況。

檸檬中含有豐富的維生素C。(本報資料照片)
檸檬中含有豐富的維生素C。(本報資料照片)

5、魚肉

魚肉中含有較豐富的蛋白質，可以幫助人體提供所需的能量，還有很好的美容養顏功效，對於正在減肥的女性來說是很好的選擇。

6、黑巧克力

雖然黑巧克力的熱量和含糖量都較高，但是黑巧克力中含有的物質能夠起到抗衰老和減少外部環境對皮膚的刺激，對保護皮膚有很大的功效。另外，吃甜食會使人心情變得愉快，皮膚自然會更加光澤有氣色。

女性想要永保年輕，除了可以在日常多食用一些以上食物，還要注意養成良好的作息習慣、少熬夜，再堅持進行護膚，會讓自己由內而外散發年輕狀態。

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