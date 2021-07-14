NVIDIA創辦人黃仁勳 獲頒年度亞裔傑出工程師終身成就獎

黃仁勳獲傑出終身成就獎將獲得美洲中國工程師學會的「年度亞裔傑出工程師」。(NVIDIA提供)

美洲中國工程師學會(CIE)「年度亞裔 傑出工程師」(Asian American Engineer of the Year Award，AAEOY Award)頒獎典禮，將於本周六（18日）舉行，表揚20位在STEM（科學、技術、工程、數學）領域的傑出人士，獎項包括傑出終身成就獎、傑出科技領袖獎、年度美國 執行長獎、亞裔傑出工程師和明日之星等。中工會透露，今年的傑出終身成就獎將由NVIDIA創辦人黃仁勳獲得，美國前國防部長裴禮（Dr. William Perry）以及波音首席技術長胡山（Naveed Hussain）則擔任主講嘉賓。

今年全美「年度亞裔傑出工程師」主辦者為中工會舊金山分會，共有20位STEM領域傑出人士將獲表揚。中工會舊金山分會介紹，NVIDIA創辦人黃仁勳獲傑出終身成就獎。他的遠見與創新被哈佛商業評論評為最佳表現CEO的首選，並為IEEE「創辦人勳章」和移民楷模等。AT&T 事業群執行長周慧安（Anne Chow）則獲傑出科技領袖獎。周慧安也被財星雜誌評選為2020最具影響力的企業女性之一，她更是AT&T有史以來第一位少數族裔執行長。

「工程師對於美國以致全球科技推動的發展至為關鍵，而中工會代表了我們國家科技發展的優秀指標。」前國防部長裴禮當日會擔任主講嘉賓，他肯定工程師對於國家安全的重要性。年度亞裔傑出工程師執行委員會主席潘濟群代表委員會表達對現年93歲裴禮的感謝，「裴禮是中工會的老朋友，很榮幸能夠邀請他再度到中工會AAEOY頒獎典禮中發表演說。」

其他18位獲獎人分別來自波音、IBM、德儀、AMS、GMDuPont，以及政府所屬研發計畫單位如Sandia, Idaho國家實驗室、Naval Air Warfare Center、Army Inspector General Agency、Air Force Research Laboratory、Navy Undersea Warfare Center和Army Engineer Research and Development Center。

中工會介紹，全美亞裔傑出工程師頒獎典禮是全美國的活動，表揚最傑出的亞裔工程師在領導、技術成就，以及在公衆服務上的卓越表現。全美亞裔傑出工程師頒獎典禮從2002年起至今已經有304位受獎者。獲獎者包括多位諾貝爾獎得主（例如朱隸文、江崎里歐）、 學術領袖（田長霖、葛守仁）、企業管理人（桑達·皮采、張忠謀），以及太空人（王贛駿）等。

「年度亞裔傑出工程師」頒獎典禮時間：18日下午1時30分，免費入場。報名：https://aaeoy20210718.eventbrite.com，活動碼AAEOY。每位得獎人將在線上分享感言。詳情：www.aaeoy.org。