走路好處多 是人人都適合的運動

走路好處多，是適合每個人的運動。(圖取自臉書)

健身 專家表示，走路適合所有年齡層與體能水平，從基礎到專精運動者都能進行，90歲長者也能藉著步行鍛鍊，獲得與跑步一樣好的健康好處。

醫療保健網站「Everyday Health」指出，走路與跑步都有許多優點，但有不同之處。洛杉磯個人健身教練凱斯卡(Juliet Kaska)說明，儘管兩項活動都能運動到肌肉與關節、燃燒卡路里、增強心臟與肺部，但所造成的影響不同，跑步是強力活動，會拉緊耗損關節、韌帶與肌腱，這也是為什麼當跑步者需要有一天休息、進行有氧運動時，步行就成為絕佳選擇。

個人健身教練斯托爾(Bonnie Stoll)表示，走路的一個缺點是需要更多時間、才能達到與跑步相同的距離，這也是說，同樣30分鐘，跑步比走路可燃燒更多卡路里的原因。不過，若加強速度，走路3英里與跑步3英里可發揮相同的效果，最大不同是走路對身體影響較小。

根據科學研究，走路對健康好處多多。第一項好處是更長壽。2018年5月發表在「英國運動醫學期刊」(British Journal of Sports Medicine)研究內容指出，快走達到微喘或稍微出汗，就可降低因各種原因引起的心臟病與死亡風險。其他研究報告也顯示，快步走和跑步相同，同樣可降低高膽固醇、高血壓、糖尿病風險。

發表於2018年1月「阿茲海默症 期刊」(Journal of Alzheimer’s Disease)報告也發現，走路與癡呆症或阿茲海默症認知功能改善有關係。步行也已被證明可改善膝股關節炎與背痛。2019年10月發表在「睡眠健康」(Sleep Health)的文章表示，只要簡單地在一天內走更多步伐，就能改善睡眠品質(女性效果優於男性)。

根據馬友診所(Mayo Clinic)研究，走路也有助於防止因年齡增長而自然發生的骨質流失，特別是在步行過程中，透過爬樓梯、加強步伐或增加重力訓練(例如俯臥撐或深蹲)等。美國 衛生與公共部門成人體育活動指南將快走定義為一種適度運動，有助於長期健康並可降低過重風險。指南目標是每周步行150-300分鐘。

步行有益心理健康，也是管理壓力的絕佳方法之一。凱斯卡表示，走路的確能緩解壓力。2019年3月發表在「國際公共衛生環境研究期刊」(International Journal of Environmental Research and Public Health)報告顯示，每周至少參加一場大自然團體步行活動，對管理壓力生活事件與改善心理健康會產生積極效果。步行也可改善創造思考，在戶外走路時效果更佳。

快走運動也沒有任何學習曲線，但與好朋友悠閒散步或遛狗不同，必須花更多注意力在速度與走路方式。若想達到走路運動的最好效果，快走是最好選擇。「美國心臟協會」指出，衡量速度與強度的另一種方法：注意呼吸狀況。若快步走，應可感覺到呼吸較沉重，但仍可說話。

儘管走路是一種相對基本的活動，但不代表無法透過加強步行強度而增加運動量。例如上坡與下坡，在山坡步行增強體力和耐力，或重複多次在一個小山坡上下重複走路運動。上山時身體可稍微向前傾斜，下坡可能導致膝蓋受阻，可採取較短步伐、膝蓋略彎並減慢速度。或是步行速度快慢交替。或選擇不同地形走路，在草地、碎石路或沙灘上走路，都會增加卡路里消耗。