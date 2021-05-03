族裔不平等 有色女性的健康危機

研究發現，黑人婦女癌症診斷率低，但是癌症死亡率高。(Getty Images)

走進診所之前，摩爾(Andriene Moore)就已經知道醫師會告訴她什麼：她的癌症 已經復發。擊敗卵巢癌13年後，她現在患有子宮內膜癌。但是摩爾沒有預計到的是，它已處於第三期晚期，因此治療將很困難。

震驚的是，九個月以來，摩爾一直堅持要求醫師認真對待她的健康問題。這些措施包括月經周期在少量與大量之間波動，以致她需要捲起的毛巾來幫助吸收血液以及緩解骨盆疼痛。她還參加每次復診並提供了醫療文件的副本，並且讓所有醫師知道她是癌症倖存者。

醫生告訴摩爾，她沒有理由擔心。摩爾會問，「我應該擔心嗎？」他們會說：「不，您是非裔 婦女，您有肌瘤。您是非裔婦女，您的子宮可能會變厚。」

聽到摩爾的故事，有些人會歸因於一名婦女的不幸經歷。但事實是，她所發生的事情反映了美國 許多非裔婦女的現實。有時她們沒有醫保險，這意味著醫生沒有進行診斷性檢查，因為她無力負擔這些費用。她的許多醫師都是白人。

摩爾的情況也呼應了非裔和其他有色女性的另一個危險現實：當她的癌症確診時，已處於較難治療的後期。柏克萊加大社會學系副教授薩克斯（Tina Sacks）博士說：「部分病患確診時癌症可能已經轉移，或是需要進行其他更複雜的手術或化療」。

聽起來似乎難以置信，但是數據顯示，有色人種女性的癌症診斷率較低，但與癌症相關的死亡率較高。原因是：「非裔婦女、西語裔婦女以及原住民印第安人婦女很難獲得醫療保健，因此往往到末期才被診斷出來，這是死亡率較高的主要原因之一。」薩克斯解釋。

與白人婦女相比，黑人婦女得到癌症診斷的機會降低了7％，但死亡的機會卻高出13％。這些數字使乳腺癌死亡率和子宮體癌（又稱子宮體）的死亡率分別提高了41％和98％。實際上，在所有種族/族裔群體中，黑人婦女的子宮癌死亡率最高。

與白人女性相比，美國其他種族的癌症發病率或死亡率也高得多。越南裔婦女患宮頸癌的比率比白人婦女高，而亞裔／太平洋島民婦女罹患胃癌的可能性則是其他婦女的兩倍。西語裔女性死於宮頸癌的可能性比白人女性高20％。 CDC的數據顯示，與白人女性相比，美國原住民女性的肝癌、胃癌、腎癌、結腸直腸癌和宮頸癌發病率更高。

造成健康差異的原因很多。Memorial Sloan Kettering癌症中心放射腫瘤學家知野文子（Fumiko Chino）醫師說：「其中很大一部分是健康的社會決定因素，從本質上講，這是一個包括結構性種族主義在內的所有因素的結果，其中它包括導致肥胖的食物，也包括護理和健保」。

關於如何消除癌症差異以及所有其他健康差異的答案很明確：消除系統性不平等。然而，這在短時間內似乎不太可能發生。但是，專家和倡議團體正在以突飛猛進的方式消除危機。奇諾醫師說：「這確實是一個非常複雜的問題。但是我總是說，關於復雜問題的好處是，它們也有很多很多的解決方案，可以一個一個地做起。」