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最快今年升空 Google共同創辦人布林 打造世界最大飛行器

編譯組／灣區17日電
Google共同創辦人布林2017年前成立LTA公司，發展建造世界最大飛行器。(Getty Images)
Google共同創辦人布林2017年前成立LTA公司，發展建造世界最大飛行器。(Getty Images)

Google共同創辦人布林熱愛飛行器。自從離開Google後，這位全世界第9最有錢的人，專注在製造巨型空中飛行器。據報導，布林創辦飛行器研發公司的第一架原型飛行器名為「探路者一號」(Pathfinder 1)，可能最快今年就能從矽谷上空起飛。也是當今全世界最大飛行器。

媒體首次注意到布林的大型飛行器項目是於2017年在美國太空研究中心(NASA Ames Research Center)，當時，一切都很神祕。但就在幾周前，布林的飛行器公司「LTA Research and Exploration」公布了更多細節。

首先，布林計畫將飛行器用在人道主義救援和救災工作，特別是在偏遠地區，由於地方基礎建設有限或被摧毀，飛機與船隻無法輕易到達。

和噴射飛機不同，飛行器幾乎可在任何地方著陸或運送貨物。此外，飛行器目標是作為飛機的零排放替代品，用於運輸貨物和人員。近年來，對科學家而言，氣候變遷讓飛行器更具吸引力，儘管飛行器比飛機速度慢，但比貨船快，並且排放量比船與飛機都少。事實上，飛行器排放量比一般飛機少了80-90%。

其次，布林所領導發展的飛行器長約650英尺，將是當今全球最大飛行器。儘管它比1930年代興登堡飛船小，後者長804英尺。但「探路者一號」是波音747長度三倍以上，也是固特異飛艇(Goodyear Blimp)長度四倍以上。據透露，探路者一號飛行器建造成本高達1.5億元。目前，布林淨資產超過860億元。

第三，布林最新飛行器也將使用氫氣材料。1937年使用氫氣的德國興登堡飛船發生空難，在空中起火造成36人喪生。自此災難後，儘管氫氣較氦氣便宜、提供動力較高，大多數飛行器都使用氦氣作為起飛氣體。但LTA飛行器使用氫氣，不像興登堡用於浮力提升，而是用作於避免攜帶重量較重的鋰電池燃料。飛行器仍使用傳統氦氣來提供升力。

不過，儘管LTA已於2019年申請註冊原型飛行器探路者一號、可搭載14人。但第一架由燃料電池驅動的飛行器仍未知何時能上路，因為尚未在美國聯邦航空管理局註冊。

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