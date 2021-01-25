培養3習慣 啟動健康「心」生活

2020年新冠疫情很大程度掩蓋了美國人主要的死亡原因：心臟病。美國去年死於心血管疾病人數，至少是新冠病毒的兩倍。哈佛大學醫學院醫藥學系教授巴特(Dr. Deepak L. Bhatt)表示，儘管病毒帶來挑戰是新的，專家研究心臟病已數十年，但保持心臟健康的生活方式，可能會有助於減少受到新冠或流感病毒感染的機會、以及所引發嚴重併發症影響。

有益心臟健康的生活習慣大致有七項，分別是戒菸、吃得更健康、保持活力、減重、控管血壓 、控制膽固醇以及降低血糖 。

七項都做到可能較難管理，或負荷過重，可從專注在其中幾項開始，選擇三項來啟動今年心臟健康新生活。因為多數美國人不吸菸，因此第一步不適用於許多人，但吃得更健康、保持活力則並非如此，大部分人未吃足夠植物性食物，例如蔬果、全穀類、豆類；更少人能完成建議運動量，每周至少150分鐘中等強度有氧運動(如快走)、每周至少兩天肌肉增強活動(如舉重)。

改善飲食和健身有助減重，更好的飲食習慣與更多運動可幫助控制血壓、膽固醇及血糖。在2021年，做以下三件事幫忙開始心臟健康新生活：

•飲食方式小改變。晚餐食譜以豆類取代肉。吃一片全麥麵包取代白麵包。嘗試沒吃過的蔬菜。

•做一次可增加心跳的運動10分鐘。附近社區快走。或使用跑步機或其他機器。或做簡單體操。

•了解身體指數 。追蹤體重、血壓、膽固醇與空腹血糖指數。

以下是標準目標：體重指數(BMI)在18.5-25之間。血壓低於120/80 mm/Hg。總膽固醇低於200 mg/dL。空腹血糖低於100 mg/dL。

重要的是，每個人目標可能不同，取決於年齡、醫療及家族史。跟醫師討論，並合作努力達到或保持四個指數的最佳狀態。這可能必須包含服藥，同時，開始調整飲食與規律運動。逐漸增加更多健康食物，並花更多時間運動，可真正改善心臟及整體健康。