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迎新年需採納新飲食嗎？

胡紹菲

新年即將到來，你是否想煥然一新，準備好迎接「新的你」？或許你已經聽說一些時尚飲食而躍躍欲試，但是僅僅為了迎合時尚，這樣的飲食有時未必一定會適合你。因此，不必迎合使自己倍增壓力的新飲食。

評估一些飲食的利弊時，取決於你需要吃或不吃些什麼，要付出多少努力去堅持實踐它，以及對你健康會產生怎樣的影響。

彈性主義者（Flexitarian）一詞在21世紀開始流行，它是由flexible和vegetarian二字拼合而成，意謂大部分時間都吃素但偶爾也吃點葷。這是出自素食營養師的創意，針對有時想吃點漢堡包而不用感到內疚旳人。這款飲食法近來受到不少人青睞，他們大部分是素食主義者，平時以素食為主，但每周數次也會食用動物食品。強調平時多吃蔬菜、水果、穀物以及偶爾吃肉類，家禽或海鮮，包括乳製品在內。其優點是平日不須太糾結可以吃和不可以吃的東西，能提供在家中和外出就餐更多選項的自由，也兼顧到飲食均衡的原則，同時較易堅持而持續遵行的一種飲食模式。

由於每個人的健康狀況有所不同，你可能無法複製對別人有效的成功經驗，至今還沒有一種適合所有人的飲食方式。

想減輕體重或變得更健康，不必急於跳上時尚流行飲食的列車。建議多吃水果和蔬菜、瘦肉蛋白質，並控制鹽和糖份的攝入量。目前，被公認為知名的一些健康飲食，分別是地中海、心腦（MIND)和得舒（DASH)飲食，以上都有不少擁護者。它們其實非常相似，並且總體上具有增進健康的效果。三種飲食都倡導攝取水果，蔬菜，全穀類，堅果，豆類以及魚類和雞肉。允許食用適量紅肉和乳製品，採用天然調味品和香料取代食鹽，賦予食物風味，並使用橄欖油代替動物油脂。 

想要嚐試新的飲食之前，最好先諮詢你的醫生或營養師，討論最適合自己的飲食方式。

筆者為註冊營養師（[email protected])

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