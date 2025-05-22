安樂居吳慧玲醫師：以人為本的老年科實踐

安樂居醫療總監吳慧玲醫師曾在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。（安樂居提供）

5月是高血壓 宣傳月，舊金山安樂居（On Lok）醫療總監吳慧玲（Dr. Jessica Eng, M.D.）作為一名老年專科醫師，近日講述了她如何與跨領域團隊協作，顛覆傳統醫療的碎片化服務，為長者打造從居家到醫院的無縫照護網絡。

吳慧玲醫師曾在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。

「醫療系統的斷裂，讓許多長者陷入『出院即失控』的循環。」吳慧玲回憶，早年她在醫院常見患者因無法取得藥物或健康飲食而反覆入院。這段經歷促使她投身老年科，並發展出「跟隨患者」的模式。在安樂居的三年間，她帶領團隊建立跨機構協作機制，醫師不僅在診間看診，更深入長者住家、護理院等場域，整合社會支持與醫療資源。

這種全方位視野，體現在她對高血壓管理的見解中。「收縮壓與舒張壓的平衡，是門藝術。」她解釋，長者的血管彈性自然衰退，需謹慎評估用藥與生活調整的比例。她以華裔 常見的飲食習慣為例：「我們不要求長輩放棄臘味飯，而是建議搭配半碗燙青菜，並改用低鈉醬油。」這種「改良而非禁止」的策略，源自她對文化儀式感的尊重。

面對華裔社群「拒換家庭醫師」的現象，吳慧玲提出務實解方。「關鍵在建立信任關係。」她分享，安樂居40%臨床團隊精通粵語與國語，從醫師到社工皆能以長者的母語溝通。針對家庭照顧者的「孝親」壓力，團隊設計彈性方案：當子女因工作無法周間陪診，安樂居社工安排看醫生的交通接送，如有需要，還安排翻譯服務，並可協調居家護理時段，及提供簡易復健教學。

「照護不是非黑即白的選擇。」她舉例，曾有家屬堅持每日煲湯卻引發痛風，團隊遂教導以白蘿蔔取代動物內臟熬煮，既保留文化傳統又控制病情。這種在傳統與現代醫學間找平衡點的智慧，正是她推動文化適切照護的核心。

適逢美國高血壓宣導月，吳慧玲強調「無症狀風險」的防治策略。「血壓問題如同隱形殺手，等到頭痛、視力模糊時，往往已造成不可逆傷害。」她建議長者善用藥局免費檢測站，或在家中備置血壓計，並定期與醫師討論數據變化。

對於抗拒就醫的長輩，她發展出「生活情境衛教法」：在茶敘間自然引導血壓話題，從「孫子最近學會量血壓」的日常對話切入，逐步建立健康意識。這種將醫療知識融入生活場景的溝通方式，成功提升華裔長者的篩檢意願。

身兼UCSF臨床教授，吳慧玲始終堅持教學使命。「全美僅有約6000名老年科醫師，但高齡人口持續增長。」她設計的培訓課程特別著重「以人為本」，要求醫學生陪同居家訪視，從長者生活環境理解醫療決策的複雜性。

「有位學生曾困惑地問：『為何要花40分鐘討論患者的書法興趣？』」她微笑解釋：「當我們知道黃伯伯堅持每日練字，就能理解他不願服用導致手抖的藥物。醫療必須呼應生命意義。」

目前安樂居超過半數醫師具老年醫學專科資歷，多出身哈佛、史丹福、約翰霍普金斯、UCSF等頂尖院校。服務對象主要為55歲以上、符合醫療補助（Medi-Cal）資格的中低收入長者，近八成同時享有聯邦醫療保險 （Medicare），近乎全額給付照護費用。