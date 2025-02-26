我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棒球／「 再見了投手丘」陳偉殷宣告引退 美日通算96勝

哈瑪斯高層悔稱「若知後果 不會支持攻擊以色列」

視光師提醒長者關注乾眼症與視力保健

記者王子涵/舊金山報導

乾眼症是老年人常見的眼部問題，起因可能是淚液分泌不足，或淚液成分因健康狀況與自然老化而改變，導致眼睛缺乏適當潤滑。安樂居（On Lok）PACE計畫視光師翁姬絲（Kathy Ong）提醒，日常眼部清潔與保養對於預防與舒緩乾眼症至關重要。

翁姬絲指出，隨著年齡增長，睫毛根部的油脂腺容易被污垢或眼部自然分泌物阻塞，造成發炎與刺激。有些人早晨醒來時會發現睫毛過度油膩或結痂，這時應該清潔眼瞼與睫毛，幫助打開毛孔。

翁姬絲建議，可在一杯溫水中滴入幾滴嬰兒沐浴露，使用棉球、棉棒或柔軟毛巾輕輕擦拭眼瞼與睫毛，然後以溫水沖洗並擦乾。如果是在洗澡時，也可以閉上眼睛，讓溫水沖洗眼部，再使用沾有少許嬰兒沐浴露的柔軟毛巾輕柔清潔眼瞼與睫毛，或用溫熱毛巾敷眼，以軟化結痂。

對於乾眼症患者，翁姬絲建議使用人工淚液或潤滑滴眼液來減輕不適。此外，患有青光眼的長者應持續依照醫囑使用眼藥水，如有任何疑問，應諮詢醫療人員。

除了日常清潔，翁姬絲也強調，均衡飲食對視力保健的重要性。綠色蔬菜如甘藍, 胡蘿蔔與花椰菜富含維生素 A 及其他營養素，有助於保護眼睛，減少老化帶來的視力變化。健康飲食同時有助於維持血壓、心血管健康與血糖穩定，避免這些慢性病對眼睛造成傷害。此外，規律運動有助於促進血液循環與氧氣供應，對眼睛健康也大有裨益。

翁姬絲還提醒，保持眼鏡清潔與妥善存放同樣重要。睡前應將眼鏡放入眼鏡盒內，並隨手放置在床邊，方便取用。清潔時可使用肥皂水或專用清潔劑，搭配柔軟的超細纖維布，以避免刮傷鏡片。

安樂居PACE計畫參與者每年可接受一次完整的眼科檢查，並應在兩次檢查之間密切關注視力變化。如果出現視力模糊、飛蚊症、光閃或其他異常情況，應立即向醫療人員反映，以確保眼睛健康。

血糖

上一則

華裔梁瑋舜獲提名出任舊金山警察委員

熱門新聞

矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

2025-02-19 20:00
舊金山法醫辦公室公布OpenAI吹哨人巴拉吉的屍檢報告，排除他殺的可能性。(取材自Ｘ平台)

OpenAI吹哨人屍檢 排除他殺可能 證實舉槍自殺

2025-02-18 13:25
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
圖為NBC新聞播放的飛行汽車飛越另一輛汽車的畫面。（取自NBC新聞視頻截圖）

灣區科技公司首次公布飛行汽車視頻 標價30萬美元2026年量產

2025-02-20 19:52
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫