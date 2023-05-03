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慢性阻塞性肺炎 安樂居白幹榮：結合2疾病引發

記者張曼琳╱舊金山報導
安樂居助理醫療總監白幹榮醫生向公眾介紹，慢性阻塞性肺炎。（記者張曼琳翻攝）
安樂居助理醫療總監白幹榮醫生向公眾介紹，慢性阻塞性肺炎。（記者張曼琳翻攝）

安樂居助理醫療總監白幹榮醫師向公眾介紹，除了哮喘、肺炎、肺氣腫之外，還有另一呼吸性疾病，即慢性阻塞性肺炎（COPD）。白幹榮介紹，慢性阻塞性肺炎為一個綜合性疾病，即慢性支氣管炎和肺氣腫兩種疾病的結合，「其中一個很大的問題，就是它有一個慢性支氣管的發炎，加上另一個肺氣腫。」

白幹榮解釋了何為「阻塞性」，他說，導到慢性支氣管發炎和肺氣腫的最主要病因之一，就是因為吸菸。「因為抽菸或者是吸入二手菸之後，就像哮喘一樣，因某種原因會導致支氣管腫脹，而腫脹又導致了支氣管的阻塞。」也因此，該病大多為慢性病而不是急性。慢性也意味著腫脹問題為長時期形成的，像哮喘的情形一樣，因為某種原因（吸菸、過敏、病史）等導致持續性腫脹，「支氣管很容易腫，但又不會擴張，這是一個很大的問題。」

白幹榮指出，因此，支氣管腫脹的症狀為一個問題，另外一個問題就是肺氣腫。他表示，肺並不是一個結實的器官，就像一塊海綿一樣，在裡面有空泡一樣的肺泡，肺將人體需要的氧氣吸到血裡。血液中本身的廢氣（例如二氧化碳）也會經肺泡排出，並在呼吸時進行擴張和收縮。

但如果身患肺氣腫，原本細小的肺泡開始被破壞，變成一個很大的肺泡，導致沒有足夠的毛細血管去完成二氧化碳和氧氣的交換，肺功能就會出現障礙。

白幹榮也指出，根據目前的研究，慢性阻塞性肺炎或許還具輕微遺傳性。「譬如有人完全沒吸過菸，也沒有其他過敏和疾病，但突然間得了肺氣腫，」就有可能是先天性遺傳問題。

哮喘和慢性阻塞性肺炎的症狀相似，如何辨別兩種疾病不是很容易。白幹榮表示，關鍵是，如果沒有哮喘和過敏的病史，但自己抽菸或者長期處在二手菸的環境中，突然有了咳嗽、呼吸困難，肺部變緊，甚至是突然感覺到頭暈的症狀，最好馬上就醫檢查，在醫生綜合性的看過病例後，可能會安排慢性阻塞性肺病測試。

安樂居在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

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