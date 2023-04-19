我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

安樂居接送服務 李炎璽最滿意

記者張曼琳／舊金山報導
今年93歲高齡的安樂居會員李炎璽接受媒體採訪。（記者張曼琳／攝影）
今年93歲高齡的安樂居會員李炎璽接受媒體採訪。（記者張曼琳／攝影）

安樂居秉承以優質專業的醫療護理服務，幫助長者會員在社區安全地養老。本報採訪了今年93歲高齡的安樂居會員李炎璽（Yim Sai Lee），瞭解他和安樂居間的聯繫。 

93歲的李炎璽在退休前經營餐館20多年，在朋友的介紹下參加安樂居，成为會員。他十分滿意安樂居的服務，在日常生活和醫療方面令他得到全面的照顧。李炎璽說：「來到這裡（安樂居）很開心，沒想到會這麼好玩。」 

他從剛剛成为安樂居會員時，每周接受一日的服務，到如今每周接受三天的服務。他還透露了安樂居接送服務是他最滿意的服務之一。在接受居家護理的同時，還方便了他看醫生和去安樂居的日間護理中心和朋友打牌。不然他每天白天都是在家看電視。而去到安樂居可以跟好友見面，一起做文娛活動和聊家常。 

李炎璽還很满意安樂居護工去到家裡幫他沖涼、打掃和配送營養餐。李炎璽的子女平日裡十分忙碌，因此安樂居的職員和他的子女保持聯繫，通報他在安樂居和身體健康情況。 

李炎璽還表揚了安樂居的醫生和護士，比其他地方的要細心，還會講中文，對此他十分滿意，「現在再也不想換醫生了」。每天送他回家的安樂居司機，更是每次都會目送他安全進入家門再離開，這樣的服務也讓他感到非常的貼心。 

在2021年，安樂居長者全面護理計畫提供高接觸的優質照護，提供了4萬8843次醫療約診和3728小時的社會服務，配送了36萬3060份營養套餐，車輛行走79萬6216哩，接送會員去到醫療約診或住所。 

只要年滿55歲，居住在舊金山縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣佛利蒙市、紐華克（Newark）或聯合市（Union City），有健康隱患需要服務的長者，均符合安樂居的服務範圍。

安樂居在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙、紐華克、聯合城以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

舊金山 灣區 退休

上一則

范士丹缺席議會 耽誤蘇維思任命

下一則

欲擴增太陽能 宜選本土大品牌

延伸閱讀

鮑勃．李被刺殺案震撼 市議員麥德誠：金山犯罪未飆升

鮑勃．李被刺殺案震撼 市議員麥德誠：金山犯罪未飆升
大帝國護理中心 助老人辦健在證

大帝國護理中心 助老人辦健在證
華人社區歡迎聖他克拉拉縣新警長強森

華人社區歡迎聖他克拉拉縣新警長強森
乾旱結束了…灣區放鬆乾旱政策 取消附加費

乾旱結束了…灣區放鬆乾旱政策 取消附加費
州第24選區眾議員 朱感生有意再次競選

州第24選區眾議員 朱感生有意再次競選

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」