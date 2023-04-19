安樂居接送服務 李炎璽最滿意

今年93歲高齡的安樂居會員李炎璽接受媒體採訪。（記者張曼琳／攝影）

安樂居秉承以優質專業的醫療護理服務，幫助長者會員在社區安全地養老。本報採訪了今年93歲高齡的安樂居會員李炎璽（Yim Sai Lee），瞭解他和安樂居間的聯繫。

93歲的李炎璽在退休 前經營餐館20多年，在朋友的介紹下參加安樂居，成为會員。他十分滿意安樂居的服務，在日常生活和醫療方面令他得到全面的照顧。李炎璽說：「來到這裡（安樂居）很開心，沒想到會這麼好玩。」

他從剛剛成为安樂居會員時，每周接受一日的服務，到如今每周接受三天的服務。他還透露了安樂居接送服務是他最滿意的服務之一。在接受居家護理的同時，還方便了他看醫生和去安樂居的日間護理中心和朋友打牌。不然他每天白天都是在家看電視。而去到安樂居可以跟好友見面，一起做文娛活動和聊家常。

李炎璽還很满意安樂居護工去到家裡幫他沖涼、打掃和配送營養餐。李炎璽的子女平日裡十分忙碌，因此安樂居的職員和他的子女保持聯繫，通報他在安樂居和身體健康情況。

李炎璽還表揚了安樂居的醫生和護士，比其他地方的要細心，還會講中文，對此他十分滿意，「現在再也不想換醫生了」。每天送他回家的安樂居司機，更是每次都會目送他安全進入家門再離開，這樣的服務也讓他感到非常的貼心。

在2021年，安樂居長者全面護理計畫提供高接觸的優質照護，提供了4萬8843次醫療約診和3728小時的社會服務，配送了36萬3060份營養套餐，車輛行走79萬6216哩，接送會員去到醫療約診或住所。

只要年滿55歲，居住在舊金山 縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣佛利蒙市、紐華克（Newark）或聯合市（Union City），有健康隱患需要服務的長者，均符合安樂居的服務範圍。

安樂居在灣區 有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙、紐華克、聯合城以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。